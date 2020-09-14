ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Олег Винник "порвал" паркет "Танцев со звездами" венским вальсом (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Олег Винник доказал, что он достойный конкурент на "Танцах со звездами"

Олег Винник и Алена Шоптенко показали в третьем эфире "Танцев со звездами", что они достойны похвал судей и восторга поклонников. Чувственный венский вальс, который пара станцевала на одном дыхании, получил 35 баллов из 40 возможных.

Отметим, что Олег Винник до выступления, показанного в эфире 13 сентября, был одной из самых критикуемых звезд. А когда с паркета в прошлый раз ушел Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, украинцы писали в комментариях, что Танкович танцует лучше Винника.

В турнирной таблице любимец "волчиц" поднялся на пятое место (в прошлом эфире было 10-е).

Олег Винник и Елена Шоптенко на "Танцах со звездами" (видео: YouTube/Танці з зірками)

Самые читаемые новости

В сети про танец пары отзываются очень хорошо. Вот что пишут в комментариях:

  • "Дуже гарно і чуттєво, і нарешті підтримка, супер";
  • "Считаю что Олег старается. Это уже лучше чем предыдущие танцы. Не забывайте, сколько ему лет по сравнению с другими участниками. Прекрасно выглядит, старается";
  • "Олег и Елена, вы лучшие! Олег в великолепной форме, и танцевал очень достойно. Уверенно идем к победе, удачи вам желаю!"
  • "Молодец! Олег старается. Пара гармонично смотрится".

А вот "не ангел" Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар покинули шоу 13 сентября. Пара второй раз подряд оказалась внизу турнирной таблицы и больше не сможет бороться за звание лучших танцовщиков 2020.

Интересно, что именно паре Каминская - Дикусар пророчили вылет букмекеры накануне шоу.

По оценкам судей, самые сильные выступления были в третьем эфире у пары Юлия Санина и Дмитрий Жук и Санта Димопулос и Макс Леонов.

Ранее мы писали, как изменился с 2006 по 2020 год танцовщик и судья Влад Яма, который обязан "Танцам со звездами" своей головокружительной карьерой.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Танцы со звездами