Олег Винник "порвал" паркет "Танцев со звездами" венским вальсом (видео)

Олег Винник и Алена Шоптенко показали в третьем эфире "Танцев со звездами", что они достойны похвал судей и восторга поклонников. Чувственный венский вальс, который пара станцевала на одном дыхании, получил 35 баллов из 40 возможных.

Отметим, что Олег Винник до выступления, показанного в эфире 13 сентября, был одной из самых критикуемых звезд. А когда с паркета в прошлый раз ушел Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, украинцы писали в комментариях, что Танкович танцует лучше Винника.

В турнирной таблице любимец "волчиц" поднялся на пятое место (в прошлом эфире было 10-е).

Олег Винник и Елена Шоптенко на "Танцах со звездами" (видео: YouTube/Танці з зірками)

В сети про танец пары отзываются очень хорошо. Вот что пишут в комментариях:

"Дуже гарно і чуттєво, і нарешті підтримка, супер";

"Считаю что Олег старается. Это уже лучше чем предыдущие танцы. Не забывайте, сколько ему лет по сравнению с другими участниками. Прекрасно выглядит, старается";

"Олег и Елена, вы лучшие! Олег в великолепной форме, и танцевал очень достойно. Уверенно идем к победе, удачи вам желаю!"

"Молодец! Олег старается. Пара гармонично смотрится".

А вот "не ангел" Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар покинули шоу 13 сентября. Пара второй раз подряд оказалась внизу турнирной таблицы и больше не сможет бороться за звание лучших танцовщиков 2020.

Интересно, что именно паре Каминская - Дикусар пророчили вылет букмекеры накануне шоу.

По оценкам судей, самые сильные выступления были в третьем эфире у пары Юлия Санина и Дмитрий Жук и Санта Димопулос и Макс Леонов.

Ранее мы писали, как изменился с 2006 по 2020 год танцовщик и судья Влад Яма, который обязан "Танцам со звездами" своей головокружительной карьерой.