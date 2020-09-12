Влад Яма на "Танцах со звездами" с 2006 по 2020: как изменился танцовщик и судья

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад Яма прошел сложный путь метаморфоз на "Танцах со звездами" и не только

Влад Яма, украинский танцор и судья проектов "Танцы со звездами", "Танцуют все!", "Україна має талант" и других, впервые прославился в 2006-м году, когда вышел в паре с Натальей Могилевской на паркет шоу. Колоритный 24-летний юноша с изюминкой - лысиной - сразу запомнился зрителям.

Какие метаморфозы произошли с танцовщиком, который обязан своей славе самому первым "Танцам со звездами" в Украине - читайте в нашем материале.

В обновленном шоу, которое стартовало в 2017-м после десятилетнего перерыва, Влад Яма стабильно занимает судейское кресло. Но иногда своими па на паркете радует зрителей.

Так, в 2019-м Влад стал третьим (но не лишним) в зажигательном танце пары гимнастки Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. Тепер зрители с нетерпением ждут новых выступлений мастера на главном танцевальном шоу страны.

Анна Ризатдинова, Александр Прохоров и Влад Яма, танго, 2019 год (видео: YouTube/Танці з зірками)

В последнем сезоне Влад также сидит в судейском кресле рядом с Екатериной Кухар и Григорием Чапкисом. На первом эфире судья потроллил Олега Винника, надев пластиковую маску волка.

Выступление Олега Винника и Елены Шоптенко и троллинг от Влада Ямы (видео: YouTube/Танці з зірками)

А вот таким мы увидели Влада в 2006 и 2007 году - тогда его еще называли Владиславом. Улыбчивый, открытый, задорный парень закружил тогда Наталью Могилевскую в вальсе, румбе, танго, пасадобле...

Влад Яма и Наталья Могилевская, вальс (видео: YouTube/Mogylevskaya)

Предлагаем посмотреть еще несколько танцев Натальи и Влада с первых сезонов шоу. Во время фокстрота, что на видео ниже, Влад продемонстрировал свой вокальный талант, исполнив в дуэте с певицей "Две звезды".

Наталья Могилевская и Влад Яма, фокстрот (видео: YouTube/Mogylevskaya)

Напоследок предлагаем зажигательную самбу загорелых Влада и Натальи, где он в ярко-розовом, а она - в ярко-голубом - в 2000-х были специфические тренды.

Наталья Могилевская и Влад Яма, самба (видео: YouTube/Mogylevskaya)

Пара тогда докружила до второго места первого сезона "Танцев со звездами" в 2006 году. Первое же место получил Владимир Зеленский с красоткой Еленой Шоптенко. А спустя ровно год пара снова вышла на паркет уже третьего сезона "Танцев" и снова заняла второе место. Ну а счастливый билет Могилевская вытянула еще год спустя, когда заняла первое место, но уже с другим партнером - Игорем Кузьменко.

В 2019-м году Влад и Наталья вышли вместе на паркет шоу, где исполнили номер под песню "Этот танец". Хит появился в 2008 именно после участия певицы в шоу. Тогда в клипе Могилевской снялся именно ее любимый партнер - Влад Яма.

Влад Яма и Наталья Могилевская, 2019 год (видео: YouTube/Танці з зірками)

Ранее мы показывали, как изменился Григорий Чапкис, который судил Влада Яму еще в первом сезоне "Танцев со звездами". И рассказывали, почему легендарного балетмейстера теперь критикуют.

Также мы писали про метаморфозы экс-ВИА Гры Надежды Мейхер, которая в 2006-м году вылетела с "Танцев со звездами" после четвертого выступления. А в 2020-м певицу уже назвали фавориткой шоу, хотя она продемонстрировала в паре с Кириллом Васюком лишь два номера.