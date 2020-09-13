ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 3 эфира

Воскресенье 13 сентября 2020 13:11
Танцы со звездами: названо имя главного неудачника 3 эфира
Танцы со звездами (фото: пресс-служба)
Автор: Анна Киселева

"Танцы со звездами" в третьем эфире покинет Слава Каминская

Третий эфир "Танцев со звездами" 2020 пройдет 13 сентября, в воскресенье. Уже в 21:00 на паркете встретятся 13 звездных пар, каждая из которых будет стараться удивить жюри и зрителей своими навыками и чувством ритма. Букмекеры назвали главного "неудачника" следующего эфира, который покинет проект.

По мнению экспертов, самым слабым участником проекта на текущий момент является Слава Каминская. Напомним, что артистка уже второй сезон подряд во время участия в шоу попадает в больницу, что мешает певице полноценно подготовиться к выступлению. Второе место в списке "на вылет" занимает певица Alyona Alyona. Тройку антилидеров проекта закрывает Сергей Танчинец.

Коэффициенты ставок на выбывание участников шоу "Танцы со звездами 2020":

  • Слава Каминская: Да 2.50;
  • Alyona Alyona: Да 3.00;
  • Сергей Танчинец: Да 3.00;
  • Арам Арзуманян: Да 3.50;
  • Ольга Фреймут: Да 6.00;
  • Дарья Петрожицкая: Да 6.00;
  • Позитив: Да 8.00;
  • Сергей Мельник: Да 8.00;
  • Олег Винник: Да 11.0;
  • Юлия Санина: Да 15.0;
  • Тарас Цымбалюк: Да 15.0;
  • Санта Димопулос: Да 15.0;
  • Надежда Мейхер: Да 15.0;

Напомним, что букмекеры назвали главных претендентов на победу в "Танцах со звездами". По результатам 2 эфиров главными кандидатами являются Надежда Мейхер, Санта Димопулос и Тарас Цымбалюк.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona в прозрачном халатике раздвинула ноги для пикантного фото.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Телешоу Танцы со звездами
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь