Олег Винник "порвав" паркет "Танців з зірками" віденським вальсом (відео)

Олег Вінник та Олена Шоптенко показали у третьому ефірі "Танців з зірками", що вони гідні похвали суддів і захоплення шанувальників. Чуттєвий віденський вальс, який пара станцювала на одному диханні, отримав 35 балів із 40 можливих.

Зазначимо, що Олег Винник до виступу, показаного в ефірі 13 вересня, був однією з найбільш критикованих зірок. А коли з паркету в минулий раз пішов Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова, українці писали в коментарях, що Танкович танцює краще Винника.

У турнірній таблиці улюбленець "вовчиць" піднявся на п'яте місце (у минулому ефірі було 10-те).

Олег Винник та Олена Шоптенко на "Танцях з зірками" (відео: YouTube/Танці з зірками)

В мережі про танець пари відгукуються дуже добре. Ось що пишуть в коментарях:

"Дуже гарно і чуттєво, і нарешті підтримка, супер";

"Вважаю, що Олег старається. Це вже краще ніж попередні танці. Не забувайте, скільки йому років у порівнянні з іншими учасниками. Чудово виглядає, старається";

"Олег і Олена, ви найкращі! Олег у чудовій формі, і танцював дуже гідно. Впевнено йдемо до перемоги, удачі вам бажаю!"

"Молодець! Олег старається. Пара гармонійно виглядає".

А от "не ангел" Слава Камінська і її партнер Дмитро Дікусар покинули шоу 13 вересня. Пара другий раз поспіль виявилася внизу турнірної таблиці і більше не зможе боротися за звання найкращих танцюристів 2020.

Цікаво, що саме парі Камінська - Дікусар пророкували виліт букмекери напередодні шоу.

За оцінками суддів, найсильніші виступи були в третьому ефірі у пари Юлія Саніна і Дмитро Жук та Санта Дімопулос і Макс Леонов.

Раніше ми писали, як змінився з 2006 по 2020 рік танцівник і суддя Влад Яма, який зобов'язаний "Танців з зірками" своєю запаморочливою кар'єрою.