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Танцы со звездами 2020: кто вылетел из третьего выпуска шоу

Понедельник 14 сентября 2020 00:49
Танцы со звездами 2020: кто вылетел из третьего выпуска шоу
Танцы со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

3 выпуск шоу Танцы со звездами 2020 прошел 13 сентября

Танцы со звездами 2020 3 эфир состоялся 13 сентября на телеканале "1+1". В этом выпуске танцевальное шоу покинула Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

По оценкам судей, самые сильные выступления были сегодня у пары Юлия Санина и Дмитрий Жук и Санта Димопулос и Макс Леонов.

Танцы со звездами 2020: кто вылетел из третьего выпуска шоу

Турнирная таблица третьего прямого эфира Танцев со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и танцор Дмитрий Жук танцевали сегодня фокстрот. Этот танец артистка посвятила своему мужу. Судьи высоко оценили это выступление.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Также судьям очень понравилось выступление экс-вокалистки "ВИА Гры" Санты Димопулос и танцора Макса Леонова. Пара танцевала зажигательную румбу. Этот танец Санта посвятила своему мужу.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Вторая бывшая коллега Санты Надежда Мейхер также своим чувственным вальсом зацепила судей, и они поставили ей высокие оценки. Этот танец бывшая вокалистки "ВИА Гры" посвятила своему любимому.

Надежда Мейхер и Кирил Васюк (видео: YouTube)

В вечер любви Олег Винник посвятил выступление своим самым преданным поклонницам. Певец вместе с Аленой Шоптенко продемонстрировали венский вальс. Этот номер заставил Надю Дорофееву присоединится к фан-клубу Винника.

Олег Винник и Алена Шоптенко (видео: YouTube)

На прошлом эфире Арам Арзуманян стал лидером турнирной таблицы среди мужчин, и сегодня он также покорил судей своим выступлением. В этот раз он танцевал сальсу, которую посвятил своей жене Кристине.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко (видео: YouTube)

Напомним, после вылета с "Танцев со звездами" Илона Гвоздева показала видео из больницы.

Ранее мы писали о том, как изменился Влад Яма на "Танцах со звездами" с 2006 по 2020 год.

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