Александр Педан удивил архивным фото с женой, на котором его сложно узнать
Ведущий и шоумен Александр Педан поделился в сети архивным снимком со своей супругой в честь 21 годовщины брака.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию знаменитости в Instagram.
"Моя Инна Педан, мы 21 год женаты! Это пол жизни вместе. Безгранично люблю! Невероятно благодарен за детей! Спасибо за все "в горе и радости". Ценю, как друга. Уважаю, как профессионала, который не остановился и нашел себя. Дальше вместе", - подписал он фото.
На снимке молодожены предстали в праздничных образах: Педан в бежевом костюме, белой рубашке и галстуке в полоску, а супруга в подвенечном платье, вышитом бусинами и стразами, и фате. Завершали образы молодого ведущего и его избранницы бутоньерка из цветов и букет невесты.
Александр Педан с женой в день свадьбы (фото: instagram.com/pedanos)
Отметим, что пара воспитывает двух детей: 19-летнюю дочь Валерию и 8 -летнего сына Марка.
Как отреагировали в сети
Пользователи сети тут же принялись комментировать публикацию. Многие не узнали в молодом юноше телеведущего:
- "Тебе тут 15?"
- "Очень молодые, очень красивые"
- "Поздравляю вас! Так ценно это все сейчас, столь важно. Оставайтесь неразлучниками"
- "Поздравляю. Любви на долгие годы"
- "Класс! Молодые какие", - отметил продюсер Юрий Горбунов
- "Как будто из фильма "Сумерки". Поздравляю"
- "Это просто вау!".
Кто такой Александр Педан
Александр Педан - 42-летний украинский шоумен и телеведущий. В 2004 году получил диплом менеджера-экономиста. В 2006-м переехал жить в столицу.
Популярность обрел после того, как стал одним из ведущих утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале", где его партнерами были Ольга Фреймут и Сергей Притула. Именно их троицу называют одной из самых успешных за все время существования утренней программы. Втроем они вели "Подъем" до мая 2011 года.
В 2020-м году стал вести телевизионное шоу Improv Live Show на украинском телевидении вместо Евгения Кошевого. Имеет также видеоканал на YouTube - "ПЕДАН МОЖЕТ".
С начала полномасштабной войны Александр Педан активно помогает ВСУ и ездит к военным на передовую и в прифронтовые города.
В 2024 году шоумен заявил, что будет получать второе высшее образование.
Александр Педан с семьей (фото: instagram.com/pedanos)