"Вони - суперлюди!" Педан показав потужні фото з протезованими військовими

Реінтеграція ветеранів у суспільстві - одна з важливих тем сьогодення України. На жаль, кількість військових, що втратили руку чи ногу, росте з кожним днем. Варто не просто бути вдячними їм, а і всіляко підтримувати та залучати у повсякденне життя. До цього й закликає відомий український телеведучий та громадський діяч.

РБК-Україна (проект Styler) показує потужні фото зі спортивної пригоди Педана і військових, які перебувають у львівському Superhumans Center.

Педан і військові з протезами відвідали скеледром (фото: Новий канал)

"Нещодавно здійснилась одна моя невеличка мрія. Будучи у Львові, нарешті, навідався у центр протезування та реабілітації Superhumans. Він є одним з найбільших в Україні", - розповідає Педан.

Ведучий наголосив, що Superhumans Center - це "супер-сучасний центр, який зовсім не схожий на шпиталь".

"Там навіть немає запаху лікарні. Військові можуть отримати протез і потім вільно вчаться працювати ним. Там є все! Від майстерні, де для кожного створюють індивідуальний спеціальний протез, до тренажерної зали для реабілітації. Є також басейн та спеціально обладнані кухні чи вбиральні, де протезовані військові вчаться, як бути в побути", - говорить він.

Але на відвідуванні центру протезування та реабілітації не закінчилось.

"Я хотів подовжити цю історію. Не просто заїхати на екскурсію до хлопців та дівчат, а і класно провести з ними час. Тож організував виїзд на скеледром. Я і так знав, що вони незламні. Що вони - суперлюди. Але те, що я побачив на скеледромі, дійсно вразило", - зізнається шоумен.

Педан і військові з протезами відвідали скеледром (фото: Новий канал)

Спочатку Педан, який славиться своєю любов'ю до спорту, усіх страхував, а потім "всі разом лазили, спілкувались, сміялись".

"Зробили декілька маленьких перемог над собою. Було дуже круто! І, чесно кажучи, я не знаю, хто кому більше вдячний. Адже щоразу, дивлячись на таких людей, я розумію, що саме вони надихають і вони підтримують", - коментує Олександр.

Педан і військові з протезами відвідали скеледром (фото: Новий канал)

Він просить не забувати, що ветерани серед нас.

"Нам всім треба розуміти та знати, як спілкуватись з такими людьми, де їм можна подати руку, а де варто не чіпати. Також навчити дітей правильно реагувати на людей з протезами", - наголошує ведучий "Нового каналу".

"Навчитись говорити лише "крісло колісне", а не "візок". Залучати протезованих війьскових у всі сфери життя, давати роботу. Ми маємо всіляко сприяти, аби такі люди змогли заново знайти себе. Адже найголовніше у реабілітації – це зайнятість та розуміння, що ти необхідний. А мінімальне, що ви можете зробити просто зараз, це донат на підтримку Superhumans Center", - резюмував він.