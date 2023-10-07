Олександр Педан розповів, чого найбільше потребують військові та як їм допомогти

З початку повномасштабної війни Олександр Педан активно допомагає ЗСУ та їздить до військових на передову й у прифронтові міста. Повертаючись до Києва, він відчуває суттєву різницю сприйняття війни в Україні.

В інтерв'ю РБК-Україна Олександр Педан звернувся до тих, хто почав "забувати" про повномасштабну війну проти Росії.

"Інколи враження, що це дві різних реалії, просто два різних життя. І нам тут не треба забувати про те, що несеться там. Про те, що там щодня гинуть люди, про те, якою ціною", - ділиться враженням Олександр.

Тому він радить усім без винятку "хоча б у Краматорськ з'їздити, Слов'янськ, Харків хоча б побачити".

Він додає, що перші поїздки залишають по собі найбільший вплив.

"Коли ти бачиш людей, жіночок у броніках просто на вулиці в Херсоні, все перевертається. У такі моменти ти вже не забуваєш про те, що йде війна. Якщо у вас є змога підтримати військових якось, навіть просто з ними побачитись, приділити увагу, зробіть це", - наголошує телеведучий.

Олександр Педан часто їздить на передову (фото: instagram.com/pedanos)

Він пояснює, що захисники та захисниці, які проходять відновлення, дуже потребують уваги та навіть просять влаштовувати для них концерти, виступи.

"Хлопці з "Азова" просять тебе на диво, а давай концерт зробимо. Я не їздив з концертами, ми зазвичай щось привозили, просто спілкувалися, пили каву. А коли з нами поїхали ілюзіоніст, менталіст і бард, я ніколи не міг подумати, що звичайні фокуси з картами можуть настільки відволікати", - розповідає Олександр.

Проста зустріч із військовими - це набагато краще ніж повідомлення зі словами "бережи себе", каже Педан. Моральна підтримка - дуже важлива.

Але якщо ви думаєте, що війна закінчилася, гайда ближче на передову, наголошує громадський діяч.