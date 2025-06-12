Олександр Ягольник одружився вдруге: колишній Могилевської показав фото з нареченою

Музичний продюсер Олександр Ягольник, у якого багато років був роман зі співачкою Наталією Могилевською, одружився вдруге.

Ягольник одружився

"Я зустрів своє близнюкове полум'я, свою Йоко Оно (як Джон Леннон) і вдруге одружився. Війні та обстрілам не зруйнувати нашу любов!" - написав 54-річний Ягольник.

Колишній продюсер Наталії Могилевської Олександр Ягольник (фото: facebook.com/alexander.yagolnik)

Також він опублікував кілька фото із церемонії одруження. Зазначимо, що пара не стала влаштовувати пишну урочистість, а розписалася без зайвого пафосу в скромному вбранні.

Олександр Ягольник вдруге одружився (фото: facebook.com/alexander.yagolnik)

Повідомляється, що після розпису продюсер із дружиною посиділи удвох у ресторані й опублікували спільні фото в мережі, щоб розповісти про це.

Що відомо про нову дружину Ягольника

Другу дружину продюсера звуть Світлана Бойко, вона родом із Кривого Рогу, займається живописом. За словами Олександра, Світлана молодша за нього, але не набагато.

Також він підкреслив, що зі Світланою у нього багато спільного: вони займаються духовними практиками і є творчими натурами.

Зі своєю майбутньою дружиною Ягольник познайомився близько 6 років тому, коли ще був одружений із жінкою на ім'я Наталя.

Олександр Ягольник вдруге одружився (фото: facebook.com/alexander.yagolnik)

"Наше знайомство зі Світланою відбулося в соцмережі. Вона мені написала, зізналася, що їй дуже подобається гурт "Іграшки". А побачилися наживо вперше на морі в Лазурному - обидва там відпочивали. Не підгадували спеціально, щоб зустрітися, так співпало. Мабуть, так вела доля і вищі сили", - зазначив він в інтерв'ю.

Проживши в першому шлюбі 23 роки, продюсер прийняв рішення розлучитися з дружиною. У цьому шлюбі також народилася дочка. Зараз вона вже доросла.

"Нам не вдалося зберегти дружні стосунки з першою дружиною. Зізнаюся відверто, було дуже важко і проблемно жити разом ці роки, але нарешті все закінчилося", - розповідав він.

Олександр Ягольник зі своєю другою дружиною (фото: facebook.com/sveta.boyko.779)

Що відомо про стосунки Ягольника з Могилевською

До речі, в середині 90-х Ягольник був продюсером співачки Наталії Могилевської, а також багатьох інших українських знаменитостей.

З Могилевською у нього навіть був роман протягом кількох років. Продюсер зізнавався, що дуже кохав співачку і хотів від неї дитину. Однак у Наталії на той момент на першому місці була кар'єра.

Нещодавно Ягольник відреагував на те, що співачка стала мамою. Як відомо, близько трьох років тому вона удочерила двох дівчаток - Софію і Мішель.

Наталя Могилевська та Олександр Ягольник (фото: facebook.com/alexander.yagolnik)