"У неї вже був досвід". Колишній Могилевської відреагував на те, що співачка стала мамою

Музичний продюсер Олександр Ягольник, в якого багато років був роман зі співачкою Наталією Могилевською, відреагував на те, що його колишня стала мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю екс-обранця артистки для видання OBOZ.UA.

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За словами Олександра, він радий, що артистка реалізувала себе у такій важливій сфері, як сім’я.

"Будь-якій жінці хочеться реалізувати свої материнські почуття, і я, зізнаюсь, так собі й думав і відчував, що врешті Наталка зупиниться на тому, щоби вдочерити когось. І зараз дуже тішуся з того, як розпорядилася доля", - сказав чоловік.

Наталія Могилевська з дітьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Він також зазначив, що Наталія вже мала досвід материнства, тож впевнений, що з неї вийде чудова мама.

Мова йде про період життя зірки, коли вона перебувала у стосунках із бізнесменом Єгором Долініним Могилевська, і виховувала його трьох дітей.

"У її сім’ї, яка походить з давнього козацького роду Могил, у мами Ніни Петрівни було дві доньки: старша Оксана і молодша Наталя. Думаю, що з Могилевської вийде чудова мама і своє бажання материнства вона реалізує повною мірою. Крім того, в неї був уже певний досвід виховання дівчаток", - говорить продюсер.

Роман Могилевської та Ягольника

Пара була разом декілька років, ще на початку кар’єри Наталії.

У своїх інтерв’ю чоловік зізнавався, що дуже кохав виконавицю. Також натякав на те, що хотів від неї дитину, однак бажання було невзаємним.

Наталія Могилевська і Олександр Якгольник (фото: facebook.com/alexander.yagolnik)

А коли він прийшов освідчуватися їй, співачка несподівано заговорила про гроші за пісні, які тоді писав для неї Ягольник.

"Коли Наталія сказала: "Ти ж мене кохав і пісні писав, тому що ти мене кохав". Я сказав: "Так". "Ну, а що ж ти запитуєш про гроші?!". Я пішов від неї і викинув цю каблучку дорогою додому в озеро", - розповів чоловік в інтерв’ю OBOZ.UA.