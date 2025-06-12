Александр Ягольник женился во второй раз: бывший Могилевской показал фото с невестой

Музыкальный продюсер Александр Ягольник, у которого много лет был роман с певицей Натальей Могилевской, женился во второй раз.

Ягольник женился

"Я встретил свое близнецовое пламя, свою Йоко Оно (как Джон Леннон) и во второй раз женился. Войне и обстрелам не разрушить нашу любовь!" - написал 54-летний Ягольник.

Бывший продюсер Натальи Могилевской Александр Ягольник (фото: facebook.com/alexander.yagolnik)

Также он опубликовал несколько снимков с церемонии бракосочетания. Отметим, что пара не стала устраивать пышное торжество, а расписалась без лишнего пафоса в скромных нарядах.

Александр Ягольник во второй раз женился (фото: facebook.com/alexander.yagolnik)

Сообщается, что после росписи продюсер с женой посидели вдвоем в ресторане и опубликовали совместные фото в сети, чтобы рассказать об этом.

Что известно про новую жену Ягольника

Вторую жену продюсера зовут Светлана Бойко, она родом из Кривого Рога, занимается живописью. По словам Александра, Светлана моложе его, но не намного.

Также он подчеркнул, что со Светланой у него много общего: они занимаются духовными практиками и являются творческими натурами.

Со своей будущей супругой Ягольник познакомился около 6 лет назад, когда еще был в браке с женщиной по имени Наталья.

Александр Ягольник во второй раз женился (фото: facebook.com/alexander.yagolnik)

"Наше знакомство со Светланой состоялось в соцсети. Она мне написала, призналась, что ей очень нравится группа "Игрушки". А увиделись вживую впервые на море в Лазурном - оба там отдыхали. Не подгадывали специально, чтобы встретиться, так совпало. Видимо, так вела судьба и высшие силы", - отметил он в интервью.

Прожив в первом браке 23 года, продюсер принял решение развестись с супругой. В этом браке также родилась дочь. Сейчас она уже взрослая.

"Нам не удалось сохранить дружеские отношения с первой женой. Признаюсь откровенно, было очень тяжело и проблемно жить вместе эти годы, но наконец-то все закончилось", - рассказывал он.

Александр Ягольник со своей второй супругой (фото: facebook.com/sveta.boyko.779)

Что известно про отношения Ягольника с Могилевской

К слову, в середине 90-х Ягольник был продюсером певицы Натальи Могилевской, а также многих других украинских знаменитостей.

С Могилевской у него даже был роман в течение нескольких лет. Продюсер признавался, что очень любил певицу и хотел от нее ребенка. Однако у Натальи на тот момент на первом месте была карьера.

Недавно Ягольник отреагировал на то, что певица стала мамой. Как известно, около трех лет назад она удочерила двух девочек - Софию и Мишель.

Наталья Могилевская и Александр Ягольник (фото: facebook.com/alexander.yagolnik)