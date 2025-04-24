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Тренер із емоціями: форвард "Олександрії" розповів всю правду про роботу з Ротанем

Фото: Руслан Ротань (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Володимир Варуха

Форвард "Олександрії" Олександр Філіппов поділився враженнями від роботи з головним тренером команди Русланом Ротанем.

Про це один з кращих бомбардирів УПЛ сказав у ексклюзивному інтервʼю РБК-Україна.

Зокрема гравець висловився про розуміння футболу Ротанем і те, наскільки він добре розуміє своїх підопічних. 

"Руслан Петрович розуміє нас і по-людськи, і по-футбольному. Тобто він розуміє, в якому ми стані, адже сам відіграв не одну сотню матчів. Він молодий та амбітний тренер, який намагається донести до нас свої ідеї", - розповів Філіппов.

Футболіст також зазначив, що тренер завжди готує детальний розбір суперників, а команда намагається втілити його ідеї на полі.

При цьому він підкреслив, що Ротань вміло балансує між вимогливістю і підтримкою.

"Не можу сказати, що він мʼякий тренер, адже Руслан Петрович доволі імпульсивний. Скажемо так, у нього є золота середина", - додав Філіппов.

Хто такий Руслан Ротань

Руслан Ротань -  один із найвідоміших українських півзахисників 2000-х і 2010-х років, а нині - перспективний тренер. 

Основну частину кар'єри провів у дніпровському "Дніпрі", де був капітаном і лідером команди. Також грав за київське "Динамо" та празьку "Славію". У складі збірної України провів понад 100 матчів, був учасником чвертьфіналу Чемпіонату світу 2006 року, а також Євро-2012 і Євро-2016.

Після завершення кар’єри став тренером молодіжних збірних України. З 2019 року очолював молодіжну збірну U-21, з якою вивів команду до півфіналу Євро-2023, що стало історичним досягненням. Також під його керівництвом збірна України вперше зіграла на Олімпійських іграх.

У 2023 році прийняв "Олександрію". Нині "містяни" під керівництвом Ротаня борються за чемпіонство, поступаючись лідеру УПЛ - київському "Динамо" - у турнірній таблиці всього шістьома пунктами.

Раніше Філіппов, який народився у Авдіївці, сказав усе, що думає про росіян.

Також форвард "Олександрії" пояснив, чому нинішній футбол втрачає душу.

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