Олександр Філіппов: У "Олександрії" немає боязні Ліги чемпіонів

Головний бомбардир "Олександрії" Олександр Філіппов у інтерв'ю РБК-Україна відверто розповів про те, як команда бореться за лідерство в УПЛ, чому не боїться Ліги чемпіонів і хто з його партнерів заслуговує на виклик до збірної.

У ексклюзивному інтерв'ю для РБК-Україна нападник "містян" розповів про враження від сезону, можливий виклик у збірну, а також поділився думками про тренера Руслана Ротаня, назвав найперспективніших молодих гравців і пояснив, чому футбол втрачає емоції.

У червні 2024 року Олександр приєднався до "Олександрії". Вже у новій команді він став автором яскравого досягнення - 24 серпня 2024 року забив хет-трик у ворота "Шахтаря", що принесло несподівану перемогу "Олександрії" з рахунком 4:3. Це був його перший хет-трик у кар’єрі, і зробив він це у 31 рік і 306 днів, ставши одним із найстарших авторів хет-триків в історії українського чемпіонату.

Свою футбольну кар'єру Філіппов розпочав у молодіжних командах, але справжнього визнання набув під час виступів за чернігівську "Десну". Саме там у сезоні 2019/2020 він забив 16 голів і привернув до себе увагу футбольної спільноти. Згодом перейшов у "Дніпро-1", де продовжив показувати хороші результати.

Олександр Філіппов - український професійний футболіст, який грає на позиції нападника. Він народився у Авдіївці, а зараз виступає за "Олександрію", яка бореться за чемпіонство у Прем'єр-лізі і майже точно братиме участь у єврокубках цього сезону.

– Як оцінюєте виступи команди у поточному сезоні? На думку деяких експертів, потрапляння в топ-3 - це результат низького рівня футболістів "Динамо" і "Шахтаря", чи навіть просто везіння.

– Сезон ще не закінчився, щоб робити якісь висновки. За результатами, які ви бачите, можна зрозуміти, що у нас хороша та збалансована команда. Нам вдається здобувати результати шляхом самовідданості.

Стосовно того, що хтось каже, що "Динамо" та "Шахтар" слабкі, - то це тут ні до чого, адже ми здобуваємо свої перемоги.

– Ви наразі найкращий бомбардир клубу. Як вам вдається часто забивати?

– Я нападник і в мої обовʼязки входить забивати голи, починаючи від тренувального процесу. Ну і загалом на полі все залежить від кожного гравця, починаючи від воротаря. Ці голи мені вдається забивати завдяки моїм партнерам, командним діям, завдяки тому, як ми розташовуємося на футбольному полі.

– Як вважаєте, "Олександрія" зможе стати чемпіоном цього сезону?

– Все можливо. Але, звичайно, на довгій дистанції дуже важко протистояти таким командам, як "Динамо" та "Шахтар", адже вони на дві голови сильніші, якщо враховувати кадровий потенціал. Але, у нас є прекрасний колектив, прекрасний тренерський штаб, який детально розбирає кожну гру. Тому кажу, що все можливо. Головне - не заглядати далеко наперед. Ну і скажу, що на кожну гру ми виходимо з думками про перемогу.

Фото: Олександр Філіппов (t.me/fc_olexandriya_official)

– А потенційна участь у Лізі чемпіонів не лякає? Адже це велика відповідальність. Ми от мали приклад з "Дніпром-1", коли команда, здається, геть не була готова до єврокубків такого рівня.

– Як я вже казав, давайте спочатку дограємо цей сезон до кінця і тоді будемо дивитися, на якому місці ми завершимо чемпіонат. Звичайно, що ніякої боязні Ліги чемпіонів нема. Головне, завжди відштовхуватися від своєї гри, вимагати максимум від себе на кожному тренуванні та у кожному матчі.

– Як впливає підтримка фанатів на вашу гру та на атмосферу в команді загалом? Чи помітно, що любов до футболу в місті зростає?

– Олександрія завжди була футбольним містом, тому тут багато фанатів. Звичайно, що дуже сильно вплинула війна, адже далеко не всі люди можуть потрапити на стадіон. Але, коли ми виходимо на футбольне поле, то, звичайно, відчувається, що тут люди живуть футболом. Ви ж бачите, що завжди в домашніх матчах наші трибуни женуть вперед.

– Як думаєте, є шанс що Сергій Ребров вас запросить до збірної після успішного сезону в клубі?

– Це залежить від мене. Бо якщо я буду продовжувати так гарно грати, то цілком можливо, що можу отримати виклик. Головне не зупинятися, вірити, і, думаю, що рано чи пізно я потраплю до національної збірної.

– Як оцінюєте гру Івана Калюжного у збірній?

– Ваня завдяки своїй роботі на тренуваннях та у матчах показав свій рівень футболу. Тому у матчах за національну збірну ви можете побачити його неймовірне бажання та його віддасть. Тому я йому бажаю продовжувати у тому ж дусі та зіграти не один десяток матчів за збірну.

– Хто, на вашу думку, з ваших одноклубників недооцінений тренерським штабом збірної?

– У нас у команді є гравці, які можуть зіграти за національну збірну. Наприклад, це стосується того ж Саші Мартинюка, однак тут не все просто, адже на його позиції є досвідчені та водночас молоді хлопці - Віталій Миколенко та Богдан Михайліченко. Також там може зіграти і Олександр Зінченко, і Микола Матвієнко. Тому це така складна позиція, але Саша дуже добре грає.

Також я скажу про Артема Шабанова. Так, у нас всі говорять про вік, але якщо футболісту 33 роки, а він показує хороший рівень, то чому б не викликати його до збірної?

– Хто наразі з молодих футболістів "Олександрії" має найбільший потенціал? Кого чекає велике футбольне майбутнє?

– Можна по-різному трактувати поняття "молодий футболіст". Наприклад, того ж Хуана Беззеру або Данила Ващенка можна вважати молодими гравцями.

При цьому є хлопці, яким 17-18 років і вони дуже талановиті та добре грають. Я вважаю, що молодий воротар Назар Макаренко має хороший потенціал і у нього може бути велике майбутнє. Якщо вони будуть слухати тренерів і працювати над собою, то обов’язково все вийде.

– Можете порівняти підходи Руслана Ротаня з роботою інших тренерів, під керівництвом яких вам доводилося грати? В чому його "фішка"?

– Руслан Петрович розуміє нас і по-людськи, і по-футбольному. Тобто він розуміє, в якому ми стані, адже сам відіграв не одну сотню матчів. Він молодий та амбітний тренер, який намагається донести до нас свої ідеї. Він має своє бачення, доносить нам корисну інформацію, ми робимо розбір суперника та виконуємо на футбольному полі те, чого він хоче.

Не можу сказати, що він мʼякий тренер, адже Руслан Петрович доволі імпульсивний. Скажімо так, у нього є золота середина.

Фото: Олександр Філіппов (instagram.com/fcolexandriya)

– Ви народилися в Авдіївці, яка повністю зруйнована окупантами. Які емоції ви відчуваєте до росіян?

– Дуже боляче дивитися на моє місто, яке майже зрівняли з землею. Але я так скажу: кожна їхня людина відповість за свої злочини проти України та проти українського народу!

– Нещодавно Мемфіс Депай сказав, що футбол стає все більш нудним. Є правда в його словах?

– Так, частково я згоден зі словами Депая. Скажу навіть, що футбол не те щоб стає нуднішим, а просто більш таким роботизованим. Все більше стає тренерських команд і менше самої імпровізації футболістів. Тобто гравці втрачають свою індивідуальність і змушені робити те, що їм скажуть. Це звичайно впливає на видовищність футболу, яка потроху втрачається...

– Ким ви бачите себе після завершення кар’єри: тренером, агентом, спортивним директором?

– Поки що не думаю над завершенням карʼєри. Здоровʼя мені дозволяє грати, бажання також дуже велике. Тому, хочу насолоджуватися футболом.