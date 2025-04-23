Мало індивідуальності: український форвард пояснив, чому футбол втрачає душу

Нападник "Олександрії" Олександр Філіппов поділився думкою про зміни, які останнім часом відбуваються у світовому футболі.

В інтерв’ю РБК-Україна футболіст зізнався, що розуміє і частково погоджується з нещодавньою заявою нідерландського форварда Мемфіса Депая про те, що сучасний футбол стає нуднішим.

Як відомо, нещодавно Мемфіс, який нині виступає за бразильський клуб "Корінтіанс", висловив своє невдоволення щодо змін у правилах бразильського футболу. Після того як він під час фіналу Кубка Пауліста проти "Палмейраса" виконав трюк, балансуючи на м'ячі, Бразильська футбольна федерація (CBF) заборонила цей прийом, вважаючи його “неспортивною поведінкою”. Тепер за таку дію гравець може отримати жовту картку та непрямий штрафний удар.​

Депай розкритикував це рішення, зазначивши, що подібні обмеження зменшують креативність та самовираження у грі. Він підкреслив, що прийшов до Бразилії, щоб відчути "jogo bonito" - красиву гру, але нові правила обмежують цю можливість.

Бронзовий призер ЧС-2014 також закликав футбольних керівників зосередитися на покращенні гри та підтримці гравців, клубів і вболівальників, а не на введенні "безглуздих" обмежень.​

До критики приєднався і бразильський зірковий гравець Неймар, який в Instagram написав, що "футбол стає все більш нудним, занадто багато скарг".

Філіппов сказав, що “частково згоден зі словами Депая”.

“Скажу навіть, що футбол не те щоб стає нуднішим, а просто більш таким роботизованим", - пояснив гравець “Олександрії”.

На думку українського нападника, у сучасних реаліях усе більше команд грають за чіткими тренерськими установками, і в цьому процесі гравці поступово втрачають індивідуальність.

"Все більше стає тренерських команд і менше самої імпровізації футболістів. Тобто гравці втрачають свою індивідуальність і змушені робити те, що їм скажуть. Це звичайно впливає на видовищність футболу, яка потроху втрачається", - додав футболіст.

Зауважимо, що Філіппов є найкращим бомбардиром "Олександрії" в поточному сезоні та одним із лідерів команди, яка наразі посідає другу сходинку у чемпіонаті та буде представляти Україну у єврокубках.