Тренер с эмоциями: форвард "Александрии" рассказал всю правду о работе с Ротанем

В частности игрок высказался о понимании футбола Ротанем и том, насколько он хорошо понимает своих подопечных.

"Руслан Петрович понимает нас и по-человечески, и по-футбольному. То есть он понимает, в каком мы состоянии, ведь сам отыграл не одну сотню матчей. Он молодой и амбициозный тренер, который пытается донести до нас свои идеи", - рассказал Филиппов.

Футболист также отметил, что тренер всегда готовит детальный разбор соперников, а команда пытается воплотить его идеи на поле.

При этом он подчеркнул, что Ротань умело балансирует между требовательностью и поддержкой.

"Не могу сказать, что он мягкий тренер, ведь Руслан Петрович довольно импульсивный. Скажем так, у него есть золотая середина", - добавил Филиппов.

Кто такой Руслан Ротань

Руслан Ротань - один из самых известных украинских полузащитников 2000-х и 2010-х годов, а ныне - перспективный тренер.

Основную часть карьеры провел в днепровском "Днепре", где был капитаном и лидером команды. Также играл за киевское "Динамо" и пражскую "Славию". В составе сборной Украины провел более 100 матчей, был участником четвертьфинала Чемпионата мира 2006 года, а также Евро-2012 и Евро-2016.

После завершения карьеры стал тренером молодежных сборных Украины. С 2019 года возглавлял молодежную сборную U-21, с которой вывел команду в полуфинал Евро-2023, что стало историческим достижением. Также под его руководством сборная Украины впервые сыграла на Олимпийских играх.

В 2023 году принял "Александрию". Сейчас "горожане" под руководством Ротаня борются за чемпионство, уступая лидеру УПЛ - киевскому "Динамо" - в турнирной таблице всего шесть пунктов.