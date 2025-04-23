"Вони за все заплатять": український футболіст з Авдіївки висловився про росіян

Український нападник Олександр Філіппов, який зараз виступає за "Олександрію", емоційно висловився про російських окупантів і зруйновану рідну Авдіївку, де він народився 23 жовтня 1992 року.

В інтерв’ю РБК-Україна футболіст зізнався, що дуже болісно сприймає те, у що окупанти перетворили його місто.

"Дуже боляче дивитися на моє місто, яке майже зрівняли з землею. Але я так скажу: кожна їхня людина відповість за свої злочини проти України та проти українського народу", - сказав Філіппов.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення Авдіївка була промисловим центром із населенням понад 30 тисяч осіб. Основним підприємством був Авдіївський коксохімічний завод, який забезпечував значну частину доходів міста.

У 2022 році Авдіївка стала одним із символів героїчного спротиву, але також - прикладом варварського знищення українських міст. Через тривалі бої та масовані обстріли росіяни практично стерли місто з карти. Тисячі мешканців були змушені покинути домівки, багато хто загинув або вважається зниклим безвісти.

З лютого 2024 року Авдіївка перебуває під тимчасовою окупацією Росії. Кремлівські пропагандистські ресурси демонструють "відновлення" міста, показуючи відремонтовані фасади окремих будівель. Однак ці дії мають переважно символічний характер і не вирішують основних проблем тих нечисленних мешканців (близько 600 осіб), які залишилися у населеному пункті.