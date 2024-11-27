Олег Винник вперше з початку війни наважився вийти на сцену, але не в Україні

Так, виконавець опублікував афішу, в якій вказано, що 21 грудня 2024 року він дасть концерт у Варшаві, Польща.

"21 грудня 2024 року у Варшаві відбудеться грандіозний концерт Олега Винника. На вас чекають улюблені хіти, нові композиції та незабутня атмосфера! Місце проведення: Warszawa, Stodola", - йдеться в повідомленні.

Афіша концерту Винника у Варшаві (фото: instagram.com/olegg.vynnyk.origina)

Про це також повідомила керівниця офіційного фан-клубу Винника Валерія Барон.

"Чудова новина перед Різдвом", - написала помічниця Олега.

Пізніше на новій сторінці артиста з’явився допис, в якому співака назвали "людиною з великим серцем", адже він "активно допомагає ЗСУ".

“Олег Винник - не лише артист, а й людина з великим серцем. З лютого 2022 року він активно допомагає Збройним силам України, передаючи кошти на потреби військових та постраждалих. Його фонд “Вовчиця” підтримує родини переселенців та дітей героїв. Приходьте на концерт та станьте частиною цієї доброї справи", - йдеться у публікації.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Через що Винника критикують під час війни

Виконавець з початку повномасштабної війни перебуває в Німеччині. За інформацією, він виїхав туди ще до російського вторгнення, оскільки потребував лікування від серйозної хвороби.

Винник не розкривав деталей свого діагнозу, але підкреслював, що недуга є рідкісною та дуже важкою.

Сам артист не робив публічних заяв щодо війни. Натомість його команда повідомляла, що Олег активно підтримує ЗСУ, перераховуючи значні кошти та закуповуючи автомобілі для фронту.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

У серпні цього року колишній продюсер Олега Олександр Горбенко, з яким співпраця припинилася навесні 2023 року, розповів низку скандальних деталей про артиста. Зокрема, він стверджував, що на початку війни співак залишив Україну, сховавшись між сидіннями в авто та прикрившись пледом.

Також Горбенко поставив під сумнів інформацію про фінансову підтримку ЗСУ з боку Винника. Продюсер закликав виконавця надати докази й оприлюднити звіти, чого той, за словами Горбенка, не зробив.

Крім того, продюсер заявив, що чутки про серйозну хворобу співака є неправдивими, і натякнув, що Олег має залежності.

Сам Винник категорично відкидає всі звинувачення.