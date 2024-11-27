Олег Винник впервые с начала войны решился выйти на сцену, но не в Украине

Так, исполнитель опубликовал афишу, в которой указано, что 21 декабря 2024 года он даст концерт в Варшаве, Польша.

"21 декабря 2024 года в Варшаве состоится грандиозный концерт Олега Винника. Вас ждут любимые хиты, новые композиции и незабываемая атмосфера! Место проведения: Warszawa, Stodola", - говорится в посте.

Афиша концерта Винника в Варшаве (фото: instagram.com/olegg.vynnyk.origina)

Об этом также сообщила руководитель официального фан-клуба Винника Валерия Барон.

"Отличная новость перед Рождеством", - написала помощница Олега.

Позже на новой странице артиста появилось сообщение, в котором певца назвали "человеком с большим сердцем", ведь он "активно помогает ВСУ".

"Олег Винник - не только артист, но и человек с большим сердцем. С февраля 2022 года он активно помогает Вооруженным силам Украины, передавая средства на нужды военных и пострадавших. Его фонд «Волчица» поддерживает семьи переселенцев и детей героев. Приходите на концерт и станьте частью этого доброго дела", - говорится в публикации.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Из-за чего Винника критикуют во время войны

Исполнитель с начала полномасштабной войны находится в Германии. По информации, он выехал туда еще до российского вторжения, поскольку нуждался в лечении от серьезной болезни.

Винник не раскрывал деталей своего диагноза, но подчеркивал, что болезнь является редкой и очень тяжелой.

Сам артист не делал публичных заявлений относительно войны. Зато его команда сообщала, что Олег активно поддерживает ВСУ, перечисляя значительные средства и закупая автомобили для фронта.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

В августе этого года бывший продюсер Олега Александр Горбенко, с которым сотрудничество прекратилось весной 2023 года, рассказал ряд скандальных деталей об артисте. В частности, он утверждал, что в начале войны певец покинул Украину, спрятавшись между сиденьями в авто и прикрывшись пледом.

Также Горбенко поставил под сомнение информацию о финансовой поддержке ВСУ со стороны Винника. Продюсер призвал исполнителя предоставить доказательства и обнародовать отчеты, чего тот, по словам Горбенко, не сделал.

Кроме того, продюсер заявил, что слухи о серьезной болезни певца являются ложными, и намекнул, что Олег имеет зависимости.

Сам Винник категорически отвергает все обвинения.