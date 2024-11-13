Як зараз виглядає Таюне - "таємна" дружина Олега Винника (фото)

Таюне, вона ж Таїсія Сватко, - українська виконавиця і "таємна" дружина Олега Винника, який у період повномасштабної війни разом з нею виїхав за кордон. У мережі нерідко пліткували про те, що саме Таюне - кохана знаменитості, проте цю інформацію він підтвердив лише влітку минулого року, давши перше за довгий час інтерв'ю.

Як сьогодні виглядає 50-річна артистка та що про неї відомо, пише РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про дружину Винника

Таїсія Винник народилася 4 січня 1974 року в місті Сміла Черкаської області. Закінчила Канівське училище культури і мистецтв (нині - Коледж культури і мистецтв).

Згодом почала працювати бек-вокалісткою Олега Винника. Пізніше ЗМІ вдалося з’ясувати, що вона також стала його законною обраницею. Оскільки Винник у минулому неохоче коментував тему особистого життя, про це пресі розповіли його односельці. Вони зазначили, що Таюне на рік молодша за Олега, і у шлюбі в них народився син. Хлопець нині навчається в Німеччині. Подібну інформацію підтвердив і сам артист, даючи коментарі німецькому виданню.

"Таюне - це псевдонім, по-перше. По-друге, це та, про яку я співаю пісні. Звичайно, її звати Тая. Мама її називала Таюне", - коментував тему особистого життя артист.

Також він пояснював, чому не хоче для своїх рідних публічності:

"Я не думаю що мій син буде щасливий, коли він піде в університет і його будуть запитувати наші журналісти, тицяючи в обличчя камеру. Він "маленький" – руку простягне і засуне камеру в одне місце. Більше того, вже зателефонує поліцаям і скаже: "Залиште мене в спокої", - казав співак.

Таюне і Олег Винник (фото: instagram.com/taunetaisia)

Соцмережі Таюне

За сторінкою зірки в Instagram стежать майже 30 тисяч користувачів, проте наразі її блог не є активним. Крайня публікація датується ще лютим 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабної війни.

Кадр був зроблений у Національному палаці мистецтв "Україна", коли вона отримала премію "Українська пісня року". Інші публікації Таюне також стосуються її кар'єри та творчих заходів.

Таюне (фото: instagram.com/taunetaisia)

На сторінці можна знайти кілька спільних кадрів Таюне з Винником. Після початку повномасштабної війни Таїсія, як і її законний обранець, зникла із соцмереж.

Таюне (фото: instagram.com/taunetaisia)

Як Таюне виглядає зараз

Восени минулого року керівниця фан-клубу Винника Валерія Барон поділилася кадром, на якому постала з обраницею співака.

"Сумнії очі сміхом не сховати"... Спогади про літо. Щаслива мить. День Незалежності України в Берліні. Мала важливі справи і таку приємну і теплу зустріч", - написала Валерія у підписі до знімку.

Таюне та Валерія Барон (Фото: facebook.com/baron.valeriia)

Що відомо про позицію Олега Винника

Після початку повномасштабної війни артист, який раніше охоче виконував українські пісні та зізнавався в любові Україні, тепер демонструє менш активну громадянську позицію.

Зокрема, у серпні колишній продюсер артиста Олександр Горбенко розповідав деталі щодо того, як виконавець виїжджав з України. Як заявляв Горбенко, Винник ховався під пледом у машині його дружини, Ніни Горбенко.

"Моя дружина з дочкою, тещею та домашніми тваринами на власному автомобілі марки Volvo XC60 27 лютого 2022 року перетнула державний кордон України. На задньому сидінні автомобіля, між тещею і дочкою, під синім пледом лежало тремтяче Олєжкіно тіло.

Плед потрібен був для маскування тіла, бо оскаженілий, тисячний натовп перед кордоном, бив скло і перевертав автомобілі з чоловіками призовного віку. За кермом була Тая, тому що моя дружина відмовилася порушувати закон і виконувати вимоги колишнього артиста", - писав продюсер у коментарі під постом Валерії Барон.

Співак під час одного з виступів (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Також Горбенко ділився, що артист нібито вигнав його сім'ю на вулицю в Берліні, і заяви про те, що співак когось "рятував і кудись вивозив", за словами продюсера, не є правдивими. Більше того, Горбенко також заявляв, що виконавець "не написав жодної пісні" і говорить свої думки "як сантехнік з бодуна".

Нагадаємо, що нещодавно Винник презентував пісню "Мої люди", а напередодні записав відеозвернення, в якому вирішив передати "ковток свіжого повітря" українцям. Такий вчинок не на жарт обурив його співвітчизників, і через це зірка отримав шквал критики в мережі.

Олег Винник і Олександр Горбенко (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)