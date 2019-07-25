Олег Винник соблазнил украинок мокрым фото

Олег Винник взбудоражил своих поклонниц новой фотографией
Олег Винник сменил имидж и показал новое фото, на котором он предстал перед поклонницами не с привычной щетиной, а с чисто выбритым лицом. Новое фото популярный украинский певец опубликовал на своей странице в Instagram.
На новой фотографии артист позирует в бассейне. При этом он спрашивает у поклонников, как ему лучше, с бородой или без.
Олег Винник показал мокрое фото без бороды (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Мнения фанатов певца разделились.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Олег Винник признался, что о летнем отдыхе он только мечтает, поскольку у него очень плотный гастрольный график. Но артист активно визуализирует свою мечту. Он рассказал о том, что мечтает об особом отпуске, чтобы отдохнуть не только физически, но и духовно.
Ранее перед стартом 10 сезона шоу Х-Фактор Олег Винник сделал откровенное признание и рассказал, что изменило его как человека.
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