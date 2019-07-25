Олег Винник спокусив українок мокрим фото

Олег Винник змінив імідж і показав нове фото, на якому він постав перед прихильницями не зі звичною щетиною, а з чисто виголеним обличчям. Нове фото популярний український співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На новій фотографії артист позує в басейні. При цьому він запитує у шанувальників, як йому краще, з бородою чи без.

Олег Винник показав мокре фото без бороди (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Думки фанатів співака розділилися.

Без, встигнете на старості бороду поносити;

Без;

З;

Не вважайте за грубість, як кажуть негідникові все до лиця. Вам дуже добре і з легкою неголеністю і гладко виголеним;

Без, борода не йде;

Ти красень!

Без, так краще;

І так, і так;

Красу нічим не зіпсуєш;

Ви, що рахіти? Йому з бородою краще;

Без бороди виглядаєте молодше.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Олег Винник зізнався, що про літній відпочинок він тільки мріє, оскільки у нього дуже щільний гастрольний графік. Але артист активно візуалізує свою мрію. Він розповів про те, що мріє про особливу відпустку, щоб відпочити не тільки фізично, але і духовно.

Раніше перед стартом 10 сезону шоу Х-Фактор Олег Винник зробив відверте зізнання і розповів, що змінило його як людину.

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