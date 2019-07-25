Олег Винник спокусив українок мокрим фото

Олег Винник розбурхав своїх шанувальниць новою фотографією
Олег Винник змінив імідж і показав нове фото, на якому він постав перед прихильницями не зі звичною щетиною, а з чисто виголеним обличчям. Нове фото популярний український співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На новій фотографії артист позує в басейні. При цьому він запитує у шанувальників, як йому краще, з бородою чи без.
Олег Винник показав мокре фото без бороди (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)
Думки фанатів співака розділилися.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Олег Винник зізнався, що про літній відпочинок він тільки мріє, оскільки у нього дуже щільний гастрольний графік. Але артист активно візуалізує свою мрію. Він розповів про те, що мріє про особливу відпустку, щоб відпочити не тільки фізично, але і духовно.
Раніше перед стартом 10 сезону шоу Х-Фактор Олег Винник зробив відверте зізнання і розповів, що змінило його як людину.
Ми також писали про те, що Олег Винник зробив відверте визнання про жінок. Український артист назвав риси характеру, які його приваблюють.