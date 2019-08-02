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Олег Винник разоткровенничался о заветной мечте

STYLERПерсоны    02.08.2019 - 11:43
Олег Винник разоткровенничался о заветной мечте
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник поделился с поклонниками своими мечтами и планами

Олег Винник отметил 46-летие и поделился итогами своего личного года.

По словам секс-символа украинского шоу-бизнеса, в этом году он отправился в отпуск в Грецию, на остров Корфу.

"Я много слышал интересного о Греции, но до сих пор ни разу там не был. И после нескольких концертных туров почувствовал, что отпуск мне просто необходим. Иначе до Нового года не дотяну… В свой день рождения просто лежал и смотрел на море. Молча", - рассказал Олег.

Олег Винник разоткровенничался о заветной мечте

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Кроме того, музыкант поделился ближайшими целями и откровенно рассказал, о чем он сегодня мечтает.

"Есть большие концертные планы. Еще хочу в Берлине поработать в студии над новыми песнями перед осенним туром. Но самая большая цель или мечта - нематериальная. Проводить больше времени с родными. Мы друг друга редко видим. Был период, когда я очень много работал, всего себя посвящал творчеству: концерты, сцены, люди… Картинки менялись как в калейдоскопе. Но сейчас у меня новый этап: многое достигнуто, и я очень хочу дойти до того момента, чтобы просто наслаждаться жизнью", - отметил исполнитель.

 

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Также Винник рассказал журналу "Отдохни", какую песню он исполнял в этом году чаще всего.

"Вовчиця" без "Счастья" не бывает… А "Счастье" - без "Нино". Не знаю, сколько тысяч раз я их уже спел, но мне не надоедает. Я каждый раз заново переживаю те чувства и эмоции, с которыми писал эти песни. Но моя любимая песня - "Еще вчера". Эта баллада для меня настолько сокровенна, что я каждый раз пою ее, как в первый", - признался певец.

Напомним, что день рождения Олег Винник отмечал 31 июля. По этому случаю мы собрали лучшие хиты звезды.

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