Как можно быть таким прекрасным? Винник на острове с бокалом очаровал поклонниц (фото)

Олег Винник записал поклонницам видеообращение и поблагодарил за поздравления
Олег Винник, который 31 июля отпраздновал свой день рождения, восхитил фанаток своим новым фото. На снимке он предстал в белоснежной рубашке с бокалом шампанского. Секс-символ украинского шоу-бизнеса позирует на фоне морского пейзажа, куда он, очевидно, отправился отпраздновать особенный день.
Фото: Олег Винник с бокалом шапанского (instagram.com/olegg.vynnyk)
Поклонницы бурно отреагировали на свежий снимок артиста. Они восхитились его красотой и элегантностью.
Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)
Также певец записал видеообращение к поклонницам, а также всем тем, кто его поздравил с днем рождения.
"Друзья! Вчера вы мне подарили много счастья и любви. Сегодня я отправляю свою любовь вам!!! Спасибо всем за ваши поздравления и пожелания", - написал Олег под видео.
Артист поблагодарил всех за поздравления и отпустил шарики, а также чокнулся бокалом с друзьями, которые овациями провожали шарики в небо.
"Хочу запустить эти шарики, чтобы моя любовь долетела с этого прекрасного острова, кстати, большое спасибо моим друзьям за такой отдых. Пусть будет любовь в нашей стране, счастье и мир. Люблю вас", -произнес Винник.
Поклонники исполнителя поблагодарили его за прекрасное видео и такой добрый и душевный посыл. Они продолжили поздравлять певца с его днем рождения, который он праздновал 31 июля.
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Напомним, что исполнитель, который празднует свой день рождения 31 июля, преподнес своим преданным фанатам неоднозначный сюрприз.