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Как можно быть таким прекрасным? Винник на острове с бокалом очаровал поклонниц (фото)

STYLERПерсоны    02.08.2019 - 07:47
Как можно быть таким прекрасным? Винник на острове с бокалом очаровал поклонниц (фото)
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник записал поклонницам видеообращение и поблагодарил за поздравления

Олег Винник, который 31 июля отпраздновал свой день рождения, восхитил фанаток своим новым фото. На снимке он предстал в белоснежной рубашке с бокалом шампанского. Секс-символ украинского шоу-бизнеса позирует на фоне морского пейзажа, куда он, очевидно, отправился отпраздновать особенный день.

Как можно быть таким прекрасным? Винник на острове с бокалом очаровал поклонниц (фото)Фото: Олег Винник с бокалом шапанского (instagram.com/olegg.vynnyk)

Поклонницы бурно отреагировали на свежий снимок артиста. Они восхитились его красотой и элегантностью.

  • Ай, как прекрасно!
  • Боже мой, как можно быть таким прекрасным?
  • У меня отняло дар речи от этого фото. Слишком прекрасно.
  • Котя, давай вместе выпьем за мечту!

Как можно быть таким прекрасным? Винник на острове с бокалом очаровал поклонниц (фото)

Скриншот комментариев (instagram.com/olegg.vynnyk)

 

Также певец записал видеообращение к поклонницам, а также всем тем, кто его поздравил с днем рождения.

"Друзья! Вчера вы мне подарили много счастья и любви. Сегодня я отправляю свою любовь вам!!! Спасибо всем за ваши поздравления и пожелания", - написал Олег под видео.

Артист поблагодарил всех за поздравления и отпустил шарики, а также чокнулся бокалом с друзьями, которые овациями провожали шарики в небо. 

"Хочу запустить эти шарики, чтобы моя любовь долетела  с этого прекрасного острова, кстати, большое спасибо моим друзьям за такой отдых. Пусть будет любовь в нашей стране, счастье и мир. Люблю вас", -произнес Винник.

Поклонники исполнителя поблагодарили его за прекрасное видео и такой добрый и душевный посыл. Они продолжили поздравлять певца с его днем рождения, который он праздновал 31 июля.

Читайте также, как под Киевом поклонница творчества Олега Винника прошла ради него 30 километров. Дело втом, что 33-летнюю женщину остановила полиция, когда она шла по трассе Киев-Чоп.

Напомним, что исполнитель, который празднует свой день рождения 31 июля, преподнес своим преданным фанатам неоднозначный сюрприз.

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