Олег Винник нарвався на критику відомого співака: "Прирівнюю до нуля"

Що співак думає про "короля вовчиць"

За словами Юліка, він не розуміє поведінку Винника. На початку повномасштабної війни РФ проти України той "зник з радарів", потім розповів про хворобу, а нині зібрався повертатися на сцену.

Винник вже представив нову пісню, але мало хто оцінив такий крок. Julik знав артиста до усього цього, вони знімалися на телешоу. І, на думку ексучасника гурту "Дзідзьо", співак мав шанс зробити дещо більше.

Співак Юлік (фото: instagram.com/julikofficial)

"Щодо його вчинку: мені абсолютно не зрозуміла його логіка. Він зі своїм фан-клубом міг би зробити чимало, проте цей шанс змарнував. Це його вибір, засуджувати чи ні - вирішувати вам. Я до такого рішення ставлюся негативно", - заявив Юлік.

При цьому співак зауважив, що Винник намагається виправити ситуацію, але він мусив підтримувати фанів та всю Україну ще раніше, а не лише зараз.

"Коли твоїй країні потрібна підтримка - ти, як артист, мусиш її дати, а не сидіти й мовчати. Намагання виправити ситуацію прирівнюю до нуля, люди все знають і ти перед ними маєш бути як перед дзеркалом. Чистим, прозорим і найголовніше щирим", - додав артист.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Де зараз Олег Винник

Нині співак продовжує перебувати в Німеччині. І нещодавно стало відомо, де саме живе Винник. Виявилося, що артист оселився у російському районі. Приблизна вартість апартаментів складає 100 тисяч гривень.

При цьому артист, який довгий час взагалі про себе не розповідав, а потім заговорив про хворобу, так і не розкрив діагноз. І, як запевняють активісти, що мешкають поруч з Винником, той не ходить на мітинги й не дає благодійних концертів навіть у Німеччині.