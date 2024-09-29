Олег Винник нарвался на критику известного певца: "Приравниваю к нулю"

Что певец думает о "короле волчиц"

По словам Юлика, он не понимает поведение Винника. В начале полномасштабной войны РФ против Украины тот "исчез с радаров", потом рассказал о болезни, а теперь собрался возвращаться на сцену.

Винник уже представил новую песню, но немногие оценили такой шаг. Julik знал артиста до всего этого, они снимались на телешоу. И, по мнению эксучастника группы "Дзідзьо", у певца был шанс сделать намного больше.

Певец Юлик (фото: instagram.com/julikofficial)

"О его поступке: мне абсолютно не понятна его логика. Он со своим фан-клубом мог бы сделать немало, однако этот шанс упустил. Это его выбор, осуждать или нет - решать вам. Я к такому решению отношусь негативно", - заявил Юлик.

При этом певец отметил, что Винник пытается исправить ситуацию, но он должен был поддерживать фанатов и всю Украину еще раньше, а не только сейчас.

"Когда твоей стране нужна поддержка - ты, как артист, должен ее дать, а не сидеть и молчать. Старания исправить ситуацию приравниваю к нулю, люди все знают и ты перед ними должен быть как перед зеркалом. Чистым, прозрачным и самое главное искренним", - добавил артист.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Где сейчас Олег Винник

В настоящее время певец продолжает находиться в Германии. И недавно стало известно, где именно живет Винник. Оказалось, что артист поселился в русском районе. Приблизительная стоимость апартаментов составляет 100 тысяч гривен.

При этом артист, долгое время вообще о себе не рассказывавший, а затем заговоривший о болезни, так и не раскрыл диагноз. И, как уверяют активисты, проживающие рядом с Винником, тот не ходит на митинги и не дает благотворительных концертов даже в Германии.