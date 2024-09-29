"Я розплакалася": Тіну Кароль довели до сліз на зйомках

Співачка Тіна Кароль днями представила новий випуск проекту "Дім звукозапису". Цього разу вона запросила гурт ZIFERBLAT, аби музиканти дали "нове життя" легендарній пісні "Друг", яку написав Святослав Вакарчук. І виявилося, що експеримент настільки вразив Кароль, що вона не могла стримати сльози.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Тіна зізналася у Stories на своїй сторінці в Instagram .

Чому розплакалася Кароль

Учасники гурту ZIFERBLAT дуже надихнулися піснею "Друг". "Океан Ельзи" дозволив дати треку нове життя, але це ще не все.

Вакарчук розповів Кароль, як він писав цю пісню. Історія її створення досить щемлива. Музикант витратив на написання треку дуже багато часу.

"Я прочитав книгу "Хагакуре. Шлях самурая" й мене вразила історія, точніше правило, що справжній самурай ніколи не повинен показати нікому, що він кохає. На ситуацію сучасних стосунків - це класична історія, коли ти дружиш із дівчиною і тобі вона дуже подобається. Ти боїшся зізнатися у цьому і втратити її, навіть, як друга", - зізнався Вакарчук.

Вакарчук і Кароль (скріншот)

"У пісні, безумовно, є особистий підтекст, але вона стала ширшою, ніж моє особисте переживання. "Хочу тебе, хоч й на мить, але й нехай". Ця кінцева фраза, коли ти кажеш "хочу тебе", вона і є суть усієї пісні, коли ти врешті-решт сублімуєш усі свої прагнення, енергії, емоції, і ти кажеш: "буде, що буде", - також розповів він.

Історія пісні вразила Тіну. Коли учасники ZIFERBLAT почали співати, це її сильно розчулило.

І лише зараз співачка зізналася, що це довело її до сліз. При цьому вона натякнула, що слова пісні та, можливо, її приховані сенси, не дали їй шансів стримати емоції.

Кароль довели до сліз (скріншот)

"Я розплакалася на бекстейджі. Хлопці настільки віддано і змістовно виконували, що я не могла стриматися. Так багато про що мовчимо... Про що нікому не розкажемо", - зізналася Кароль.

До слова, нове звучання пісні приємно вразили й коментаторів. Під відео вони зізнаються, що навіть не очікували на такий результат. Юзери пишуть:

"Той випадок, коли нічого не очікуєш, а після виконання не можеш підібрати слова вираження задоволення, які виникли під час звучання композиції. Це точно слухатимуть, ви неймовірну роботу зробили"

"Один з найсильніших випусків "ДЗЗ". Унікальний гурт, бажаю розвитку"

"Циферблат, ви фантастичні, це було неймовірно".

ZIFERBLAT - "Друг"

Повний випуск шоу "ДЗЗ"