Олег Сенцов вызвал фурор появлением в киевском театре: появилось видео

Олег Сенцов побывал на спектакле "Схід-Захід", который поставили актеры столичного театра "Актор". В своем Facebook освобожденный из российского плена режиссер поделился эмоциями и опубликовал фото с главными героями пьес.

"Вчера после спектакля "Схід-Захід" с актерами театра "Актер". Спасибо им за участие и соучастие", - лаконично написал Сенцов, который, судя по снимку, пребывал в хорошем расположении духа.

Олег Сенцов в театре "Актор" (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Отметим, что на протяжение нескольких лет актеры "Актора" выходили на поклон с табличками, на которых были написаны слова в поддержку Сенцова и требовалось дать свободу режиссеру.

"Вчера был полный зал любимой, кайфовой, теплой, душевной публики. Среди них был один особенный для нас зритель, о котором мы мечтали и хотели всем сердцем, чтобы он пришел к нам. И вчера он символически разорвал таблички #FREESENTSOV, с которыми актеры выходили в финале спектаклей. Олег Сенцов, спасибо, что были с нами!" - написал в Facebook директор и художественный руководитель театра Слава Жила.

Олег Сенцов в театре "Актор" (фото: facebook.com/zhylaslava)

Добавим, что спектакль Влады Белозоренко "Схід-Захід" - это пять пьес, написанных подростками в рамках проекта "Class Act: Схід-Захід".

"Подростки пишут пьесы. Подростки с Востока и Запада Украины. Они пишут о мире, который их окружает. О своих страхах и ожиданиях. О своем, уже такой жесткой взрослой реальности, и о самых тайных, еще таких детских мечтах", - говорится в описании спектакля.

Роли исполняют Олеся Жураковская, Римма Зюбина, Александр Жила, Петр Русаненко и другие известные актеры.

Олег Сенцов вышел на сцену театра "Актор"