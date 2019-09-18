Олег Сенцов викликав фурор появою в київському театрі: з'явилося відео

Олег Сенцов побував на виставі "Схід-Захід", яку поставили актори столичного театру "Актор". У своєму Facebook звільнений з російського полону режисер поділився емоціями і опублікував фото з головними героями п'єс.

"Вчора після вистави "Схід-Захід" з акторами театру "Актор". Спасибі їм за участь та співучасть", - лаконічно написав Сенцов, який, судячи по знімку, перебував у доброму гуморі.

Олег Сенцов в театрі "Актор" (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Відзначимо, що протягом декількох років актори "Актора" виходили на поклін з табличками, на яких були написані слова в підтримку Сенцова і слова про те, що потрібно дати свободу режисерові.

"Вчора був повний зал любимої, кайфової, теплої, душевної публіки. Серед них був один особливий для нас глядач, про якого ми мріяли і бажали всім сердцем, аби він прийшов до нас. І вчора він символічно розірвав таблички #FREESENTSOV, з якими актори виходили в фіналі вистав. Олег Сенцов, дякую, що були з нами!" - написав у Facebook директор і художній керівник театру Слава Жила.

Олег Сенцов в театрі "Актор" (фото: facebook.com/zhylaslava)

Додамо, що вистава Влади Бєлозоренко "Схід-Захід" - це п'ять п'єс, написаних підлітками в рамках проекту "Class Act: Схід-Захід".

"Підлітки пишуть п'єси. Підлітки зі Сходу і Заходу України. Вони пишуть про світ, що їх оточує. Про свої страхи і сподівання. Про свою, вже таку жорстку дорослу реальність, і про найпотаємніші, ще такі дитячі мрії", - йдеться в описі вистави.

Ролі виконують Олеся Жураківська, Римма Зюбіна, Олександр Жила, Петро Русаненко та інші відомі актори.

Олег Сенцов вийшов на сцену театру "Актор"