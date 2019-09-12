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Гори в аду! Сенцов публично сжег свою тюремную робу (видео)

STYLERПерсоны    12.09.2019 - 23:00
Гори в аду! Сенцов публично сжег свою тюремную робу (видео)
Олег Сенцов (фото: РБК-Украина)

Олег Сенцов попрощался с самой ненавистной вещью

Олег Сенцов публично сжег свою тюремную робу. Соответствующее видео опубликовал на своей Facebook-странице журналист и активист "Автомайдана" Макс Прокопенко.

Сенцов щедро полил робу бензином и под слова "Гори в аду", поджег. После чего она вспыхнула и в какие-то секунды сгорела дотла.

"Это роба заключенного. Самая ненавистная вещь на земле, которую я не люблю", - сказал бывший узник Кремля.

Причем один из присутствовавших при сожжении заметил, что туда нужно было поместить портрет Путина.

При сожжении ненавистного предмета одежды рядом были близкие и знакомые освобожденного украинского героя.

Олег Сенцов попрощался с самой ненавистной вещью на свете.

Опубліковано Максом Прокопенком Четвер, 12 вересня 2019 р.

Олег Сенцов сжег свою тюремную робу (видео: facebook.com/max.prokopenko)

Пользователи сети поздравили Олега с еще одним символическим освобождением из плена, в котором он пробыл 5,5 лет.

  • Так символично!
  • Супер!
  • Художник.
  • Что-то быстро сгорела. Материал - го*но.

Гори в аду! Сенцов публично сжег свою тюремную робу (видео)

Олег Сенцов сжег свою тюремную робу (скрин: facebook.com/max.prokopenko)

Ранее мы писали, что Олег Сенцов наконец-то встретился с мамой и сыном, которые выехали из Крыма, как только увидели, как их родной человек ступил на украинскую землю в Борисполе.

Напомним, Сенцов и Кольченко вернулись в Украину в рамках большого обмена пленными 7 сентября.

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