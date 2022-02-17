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Олег Сенцов раскрыл продажность россиян на примере внука Шаинского

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Четверг 17 февраля 2022 21:28
Олег Сенцов раскрыл продажность россиян на примере внука Шаинского Фото: Олег Сенцов, режиссер и бывший политзаключенный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Олег Сенцов поделился историей, которая иллюстрирует готовность некоторых людей поступиться "внутренними принципами" ради материальной выгоды. Речь идет о переговорах украинского режиссера с сыном Владимира Шаинского о правах использовать песню умершего советского композитора в эпизоде фильма "Носорог".

Об этом Сенцов рассказал в интервью изданию "Слух".

Как отметил режиссер, сценарист, писатель и экс-узник Кремля, при создании своей второй полнометражной киноработы полностью отказаться от российской музыки в картине о лихих 90-х было бы "совсем неправдивым", ведь в то время их "было очень много".

Поэтому пришлось общаться с правообладателями нужных для фильма композиций.

История о песне Шаинского

Так, Сенцов описал, как договаривался о песне Шаинского "Когда мои друзья со мной", которая звучала в эпизоде, когда главный герой нашумевшей драмы "Носорог" вместе с подельниками занимался разбоем и погромами.

"Была смешная ситуация с Владимиром Шаинским. Мне нужна была его песня. Но Шаинский умер, а его сын не хотел продавать права на использование этой песни. Аргументировал тем, что это память отца. Говорил: "Украина, фашисты, это же память отца, бандиты, нет, никогда". Впоследствии уточнил, сколько денег, и в результате в "Носороге" звучит детская песня Шаинского", - рассказал создатель фильма.

Напомним: Владимир Шаинский, родом из Киева, был гражданином РФ и Израиля, кроме музыкальной деятельности занимался и политикой - был членом правящей партии "Единая Россия". Умер в возрасте 92 лет в США в Сан-Диего (Калифорния), где проживал последнее время. Шаинский - автор многих популярных советских детских песен, в частности "Улыбка", "Кузнечик", "Антошка", "Облака", "Мамонтенок", "Вместе весело шагать…", "Когда мои друзья со мной", "Чунга-чанга" и других.

У Владимира Шаинского два сына - Иосиф (тоже с гражданством РФ и Израиля) и Вячеслав (гражданини РФ).

Олег Сенцов раскрыл продажность россиян на примере внука Шаинского

Фото: кадр из фильма Олега Сенцова "Носорог"

Общение с "Агатой Кристи"

Также были проблемы и с треком "Сытая свинья" российской группы "Агата Кристи" в плане переговоров с музыкантами Вадимом и Глебом Самойловыми.

"Там один, скажем так, нормальный брат, а второй - "крымнаш". Мне очень не хотелось с этим связываться, но я понимал, что лучше этой песни для одной сцены нет. Мы вели переговоры через поляков и немцев. И сами "Агата Кристи" не очень-то хотела отдавать песню в мой фильм", - говорит Сенцов.

При этом ранее, когда он был только начинающим режиссером, "Агата Кристи" в 2011 году отдала Сенцову песню за 100 рублей.

"Я попросил европейских партнеров напомнить эту историю, и вопрос с песней "Агаты Кристи" удалось уладить через посредников", - заключил режиссер "Носорога".

Олег Сенцов раскрыл продажность россиян на примере внука Шаинского

Фото: кадр из фильма Олега Сенцова "Носорог"

Сенцов высказался о России

Олег Сенцов заявляет, что российские власти ведут против него целенаправленную пропаганду, чтобы "максимально навредить мне, фильму и Украине в целом".

"Для них важно, кто его снял. Для России "Носорог" - это проблема, потому что имеет четкую проукраинскую и антироссийскую позицию", - отметил украинский режиссер.

Он добавил, что Россия живет прошлым, Советским союзом, 1990-ми и "культивирует прошлое, потому что нет будущего".

Олег Сенцов раскрыл продажность россиян на примере внука Шаинского

Олег Сенцов на съемках (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

"Почему в России сейчас отмечается День победы с размахом, с которым не отмечали в СССР? Такое впечатление, что они в прошлом году выиграли Вторую мировую войну, причем Путин лично руководил войсками.

1990-е для них это такая страшилка. "Видели, как было плохо в 1990-х? Это было страшное время! Хорошо, что у нас сейчас стабильность, Путин". Это их внутриполитический месседж, который в 90-х Россия обратила не туда. Если бы Ельцин назначил Бориса Немцова своим преемником, Россия была бы совсем другой страной.

Поэтому в России и показывают, как все было тогда ужасно. Когда у России была свобода сделать выбор, она его не сделала. У нас совсем другая история. "Носорог" - это не "Брат" и не "Бригада". Они вообще не похожи", - отмечает Сенцов.

Видео: трейлер фильма Олега Сенцова "Носорог"

Ранее сообщалось, что российская актриса Натали Старинкевич, которая живет в столице Украины и активно снимается в украинских сериалах, высказалась о жизни в Киеве и агрессии РФ.

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Олег Сенцов
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