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Олег Сенцов розкрив продажність росіян на прикладі сина Шаїнського

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Четвер 17 лютого 2022 21:28
Олег Сенцов розкрив продажність росіян на прикладі сина Шаїнського Фото: Олег Сенцов, режисер і колишній політв'язень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Олег Сенцов поділився історією, яка ілюструє готовність деяких людей поступитися "внутрішніми принципами" заради матеріальної вигоди. Йдеться про переговори українського режисера з сином Володимира Шаїнського про права використовувати пісню радянського композитора, який помер, в епізоді фільму "Носоріг".

Про це Сенцов розповів в інтерв'ю виданню "Слух".

Як зазначив режисер, сценарист, письменник і екс-в'язень Кремля, при створенні своєї другої повнометражної кінороботи повністю відмовитися від російської музики в картині про лихі 90-і було б "зовсім неправдивим", адже в той час їх "було дуже багато".

Тому довелося спілкуватися з правовласниками потрібних для фільму композицій.

Історія про пісню Шаїнського

Так, Сенцов описав, як домовлявся про пісню Шаїнського "Когда мои друзья со мной", яка звучала в епізоді, коли головний герой гучної драми "Носоріг" разом з подільниками займався розбоєм і погромами.

"Була смішна ситуація з Володимиром Шаїнським. Мені була потрібна його пісня. Але Шаїнський помер, а його син не хотів продавати права використання цієї пісні. Аргументував тим, що то пам'ять батька. Казав: "Україна, фашисти, це ж пам'ять батька, бандити, ні, ніколи". Згодом уточнив, скільки грошей, і в результаті в "Носорозі" звучить дитяча пісня Шаїнського.", - розповів творець фільму.

Нагадаємо: Володимир Шаїнський, родом з Києва, був громадянином РФ та Ізраїлю, крім музичної діяльності займався і політикою - був членом правлячої партії "Єдина Росія". Помер у віці 92 років у США в Сан-Дієго (Каліфорнія), де проживав останнім часом. Шаїнський - автор багатьох популярних радянських дитячих пісень, зокрема "Улыбка", "Кузнечик", "Антошка", "Облака", "Мамонтенок", "Вместе весело шагать…", "Когда мои друзья со мной", "Чунга-чанга" та інших.

У Володимира Шаїнського два сини - Йосип (теж з громадянством РФ і Ізраїлю) та В'ячеслав (громадянини РФ).

Олег Сенцов розкрив продажність росіян на прикладі сина Шаїнського

Фото: кадр з фільму Олега Сенцова "Носоріг"

Спілкування з "Агатою Кристи"

Також були проблеми і з треком "Сытая свинья" російської групи "Агата Кристи" в плані переговорів з музикантами Вадимом і Глібом Самойловими.

"Там один, скажімо так, нормальний брат, а другий - "кримнаш". Мені дуже не хотілося з цим зв'язуватися, але я розумів, що краще цієї пісні для однієї сцени немає. Ми вели переговори через поляків і німців. І самі "Агата Кристи" не дуже хотіла віддавати пісню у мій фільм", - говорить Сенцов.

При цьому раніше, коли він був тільки починаючим режисером, "Агата Кристи" в 2011 році віддала Сенцову пісню за 100 рублів.

"Я попросив європейських партнерів нагадати цю історію, і питання з піснею "Агати Кристи" вдалося залагодити через посередників", - уклав режисер "Носорога".

Олег Сенцов розкрив продажність росіян на прикладі сина Шаїнського

Фото: кадр з фільму Олега Сенцова "Носоріг"

Сенцов висловився про Росію

Олег Сенцов заявляє, що російська влада веде проти нього цілеспрямовану пропаганду, щоб "максимально нашкодити мені, фільму та Україні в цілому".

"Для них важливо, хто його зняв. Для Росії "Носоріг" - це проблема, тому що має чітку проукраїнську й антиросійську позицію", - зазначив український режисер.

Він додав, що Росія живе минулим, Радянським союзом, 1990-ми і "культивує минуле, тому що немає майбутнього".

Олег Сенцов розкрив продажність росіян на прикладі сина Шаїнського

Олег Сенцов на зйомках (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

"Чому в Росії зараз відзначається День перемоги з таким розмахом, з яким не відзначали в СРСР? Таке враження, що вони минулого року виграли Другу світову війну, причому Путін особисто керував військами.

1990-ті для них - це така страшилка. "Бачили, як було погано у 1990-х? Це був страшний час! Добре, що в нас зараз є стабільність, Путін". Це їхній внутрішньополітичний меседж, що у 1990-х Росія звернула не туди. Якби Єльцин призначив Бориса Нємцова своїм наступником, то Росія була б зовсім іншою країною.

Тож у Росії й показують, як усе було жахливо тоді. Коли Росія мала свободу зробити вибір, вона його не зробила. В нас зовсім інша історія. "Носоріг" - це не "Брат" і не "Бригада". Вони взагалі не схожі", - зазначає Сенцов.

Відео: трейлер фільму Олега Сенцова "Носоріг"

Раніше повідомлялося, що російська актриса Наталі Старинкевич, яка живе в столиці України та активно знімається в українських серіалах, висловилася про життя в Києві та агресію РФ.

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Олег Сенцов
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