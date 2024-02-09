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Окупанти в Маріуполі зносять будинок із унікальною мозаїкою "Підкорювачі космосу" (фото)

Мозаїка "Підкорювачі космосу" під загрозою знищення (фото: Telegram/Маріупольська міська рада)
Автор: Василина Копитко

Окупанти в Маріуполі демонтують "Будинок зв'язку", на якому розташована унікальна мозаїка місцевого митця Віктора Арнаутова "Підкорювачі космосу".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради у Telegram.

Що відомо про унікальну мозаїку

"Як повідомляють місцеві пабліки, окупанти розпочали демонтаж будівлі. З її знесенням буде знищено унікальний витвір мистецтва монументалізму авторства маріупольця Віктора Арнаутова "Підкорювачі космосу", - йдеться у повідомленні.

Монументальне панно на "Будинку зв’язку" з’явилося в Маріуполі в 1964 році і стало другою мозаїкою в місті.

"Для росіян та колаборантів не має жодної цінності в історії та культурі нашого рідного міста. Вони знищили музеї, мозаїки, історичні будівлі. Усе, що ми бережно цінували та зберігали", - додають у міськраді.

Окупанти демонтують "Будинок зв'язку" (фото: Telegram/Маріупольська міська рада)

Додамо, що це не перша мозаїка, яку знищили окупанти. Влітку росіяни зруйнували залізничний вокзал, де було панно Валентина Константінова та Лєля Кузьминкова "Металурги".

Чим цінні маріупольські мозаїки

У Маріуполі до повномасштабного вторгнення було одне із найбільших в Україні зібрань мозаїчної монументалістики.

У період з 1963 до 1987 роки в місті 19 митців з усієї країни створювали мозаїчні панно. Серед них такі визнані майстри жанру, як Алла Горська, Віктор Зарецький, Валерій Ламах, Ернест Котков, Галина Зубченко, Борис Плаксій. Вагомий внесок також зробили й представники місцевої школи - Валентин Константінов, Лель Кузьминков, Віктор Пономарьов та інші.

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Маріупольокупанти