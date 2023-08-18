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Росіяни знищили унікальні мозаїки в окупованому Маріуполі (фото)

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Маріуполь, П'ятниця 18 серпня 2023 17:45
Росіяни знищили унікальні мозаїки в окупованому Маріуполі (фото) Окупанти знищили мозаїки у Маріуполі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Росіяни зруйнували залізничний вокзал і приступили до його демонтажу. Разом з ним вони знищили мозаїку Валентина Константінова та Лєля Кузьминкова "Металурги". Інші панно також під великою загрозою.

Про це повідомляє журналіст Іван Станіславський у Facebook.

Що відомо про варварське знищення мозаїки

"Так зараз виглядають залізничний вокзал та готель Турист. В інтер'єрі першого була чудова мозаїка Валентина Константінова та Леля Кузьминкова "Металурги". В екстер'єрі другого - панно Віктора Пономарьова "Туризм та відпочинок". "Металургів" однозначно знищено, а "Туризм та відпочинок", можливо, ще ховається під фасадом, отримавши 100500 дірок", - написав журналіст.

Зазначимо, що мозаїчне панно "Металурги" створили в залі очікування у 1973 році. Його площа - 100 кв. м.

Росіяни знищили унікальні мозаїки в окупованому Маріуполі (фото)Росіяни знищують мозаїку в Маріуполі (фото: Facebook/Іван Станіславський)

Чим цінні маріупольські мозаїки

У Маріуполі було зосереджено одне з найбільших в Україні зібрань мозаїчної монументалістики.

У період з 1963 до 1987 роки в місті металургів працювало 19 митців з усієї країни. Серед них такі визнані майстри жанру, як Алла Горська, Віктор Зарецький, Валерій Ламах, Ернест Котков, Галина Зубченко, Борис Плаксій. Проте, не менш вагомий внесок зробили й представники місцевої школи - Валентин Константінов, Лель Кузьминков, Віктор Пономарьов та інші.

"За кількістю монументальних робіт, що збереглися до сьогодні, приазовське місто поступається лише столиці і кільком обласним центрам. Ґрунтовного реєстру монументалістики в Україні немає, тому таке оцінювання доволі приблизне. Але масштабність маріупольського зібрання незаперечна", - раніше писав Станіславський для LB.

Росіяни знищили унікальні мозаїки в окупованому Маріуполі (фото)Ось так виглядало панно "Металурги" до вторгнення росіян у Маріуполь (фото: lb.ua)

Раніше ми розповідали про те, що зафіксували великий рух техніки в Маріуполі.

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Маріуполь окупанти