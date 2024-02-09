Оккупанты в Мариуполе сносят дом с уникальной мозаикой "Покорители космоса" (фото)

Что известно об уникальной мозаике

"Как сообщают местные паблики, оккупанты начали демонтаж здания. С его сносом будет уничтожено уникальное произведение искусства монументализма авторства мариупольца Виктора Арнаутова "Покорители космоса", - говорится в сообщении.

Монументальное панно на "Доме связи" появилось в Мариуполе в 1964 году и стало второй мозаикой в городе.

"Для россиян и коллаборантов нет никакой ценности в истории и культуре нашего родного города. Они уничтожили музеи, мозаики, исторические здания. Все, что мы бережно ценили и хранили", - добавляют в горсовете.

Оккупанты демонтируют "Дом связи" (фото: Telegram/Мариупольский городской совет)

Добавим, что это не первая мозаика, которую уничтожили оккупанты. Летом россияне разрушили железнодорожный вокзал, где находились панно Валентина Константинова и Леля Кузьминкова "Металлурги".

Чем ценны мариупольские мозаики

В Мариуполе до полномасштабного вторжения было одно из самых больших в Украине собраний мозаичной монументалистики.

В период с 1963 по 1987 годы в городе 19 художников со всей страны создавали мозаичные панно. Среди них такие признанные мастера жанра как Алла Горская, Виктор Зарецкий, Валерий Ламах, Эрнест Котков, Галина Зубченко, Борис Плаксий. Весомый вклад также внесли и представители местной школы - Валентин Константинов, Лель Кузьминков, Виктор Пономарев и другие.