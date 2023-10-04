Окуляри дорожче, ніж взуття: Ніколас Карма дізнався вартість образу Анни Трінчер у Львові

Ніколас Карма - відомий блогер та співак, який розробив унікальну рубрику серед українського медіаконтенту "Скільки коштує Look?" і запитує це у зірок та простих перехожих.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на пост Ніколаса Карми в Instagram розповідає, скільки коштує останній лук Анни Трінчер у Львові.

Скільки коштує Look Анни Трінчер

В останньому випуску цієї рубрики героїнею Ніколаса стала відома молода і дуже трендова співачка Анна Трінчер. Карма зустрівся з Анною на просторах Львівських вулиць.

Дівчина з задоволенням підійшла до Ніколаса у кадр та розповіла, скільки коштував її лук. Аня була одягнена в легкий білий костюм, що складається з топу і шортів, чобот від українського бренду "Kachorovska", а також піджака та окулярів від бренду "Mі-Mi".

Отже, сумарна вартість образу Ані складає близько 20 тисяч гривень. А от що і скільки коштує, співачка розказала Ніколасу.

Білий легкий костюм виявився найдешевшим - його вартість 100 $

Далі за зростанням цін йдуть чоботи - вони коштують 5550 гривень

А ось найдорожчою річчю в образі Ані вийшли окуляри - їхня вартість 10 000 гривень.

Трінчер лише не назвала вартість свого піджака, але очевидно, що він також не дешевий, оскільки виглядає дуже трендово та підкреслює образ юної зірки.

Стиль Анни Трінчер

Загалом якщо казати про стиль співачки - він сміливий та провокаційний. Адже Анна не одноразово одягала леопард та дуже відверті сукні або костюми. Навіть у звичайному житті дівчина обирає бути в тренді та одягатися сміливо, аби це ставало викликом.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Вона молода, то може собі дозволити вийти у світ в сміливих нарядах та показати своє тіло. Звісно, це не завжди грає їй на користь, але врешті-решт дівчині це додає лише більшої популярності.