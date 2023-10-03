Аксесуари дорожчі за одяг: Ніколас Карма розкрив вартість вбрання поп-зірки Міли Нітіч

Український блогер Ніколас Карма веде цікаву рубрику в Instagram, де розсекречує вартість зіркових луків. Деякі артисти навіть самі підходять до нього, бо впізнають.

Скільки коштує Look Міли Нітіч

На останньому відео Ніколасу вдалося розсекретити вартість образу Міли НІтіч, яка, до речі, сама ж і підійшла до хлопця. Спочатку вони мило привіталися, а далі Ніколас взявся за справу і дізнався вартість всіх речей, з яких складався образ артистки.

Отже, загальна сума образу Міли Нітіч складає 29 тисяч гривень, але, на щастя, не все Міла купувала сама.

Найдешевшою річчю виявилась чорна кофта з сіткою - її вартість 1800 гривень

Далі йдуть джинси світло-блакитного кольору, модель яких, до речі, зараз у тренді - вони коштують 3500 гривень

Маленька сумочка, в якій співачка носить ключі від машини - коштує 4500 і це є майже найдорожчою річчю, яка була з Мілою на момент запису відео з Ніколасом.

Але на артистці була ще й куртка, яку співачці подарували. Але її вартість дівчина знає - 525 доларів.

Отже, виходить, що найдорожчою річчю, яку придбала Міла Нітіч - є сумочка за 4500, а от загально найдорожчою річчю - є шкіряна куртка блакитного кольору.

Стиль Міли Нітіч

Варто сказати, що стиль Міли Нітіч завжди є дуже ніжним та вишуканим. Вона любить пастельні кольори та обирає класичні речі, які дуже пасують співачці та підкреслюють її красу і людську простоту, яку артистка демонструє своєю поведінкою.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Це навіть можна помітити у відео з Ніколасом, адже Міла сама йшла до нього, аби привітатися, бо вона його впізнала та просто хотіла поспілкуватися з молодим, але популярным блогером.