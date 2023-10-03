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Аксесуари дорожчі за одяг: Ніколас Карма розкрив вартість вбрання поп-зірки Міли Нітіч

Вівторок 03 жовтня 2023 08:27
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Аксесуари дорожчі за одяг: Ніколас Карма розкрив вартість вбрання поп-зірки Міли Нітіч Ніколас Карма розсекретив вартість образу Міли Нітіч (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

Український блогер Ніколас Карма веде цікаву рубрику в Instagram, де розсекречує вартість зіркових луків. Деякі артисти навіть самі підходять до нього, бо впізнають.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на відео Ніколаса Карми в Instagram, розповідає, скільки коштує образ відомої співачки Міли Нітіч.

Скільки коштує Look Міли Нітіч

На останньому відео Ніколасу вдалося розсекретити вартість образу Міли НІтіч, яка, до речі, сама ж і підійшла до хлопця. Спочатку вони мило привіталися, а далі Ніколас взявся за справу і дізнався вартість всіх речей, з яких складався образ артистки.

Отже, загальна сума образу Міли Нітіч складає 29 тисяч гривень, але, на щастя, не все Міла купувала сама.

  • Найдешевшою річчю виявилась чорна кофта з сіткою - її вартість 1800 гривень
  • Далі йдуть джинси світло-блакитного кольору, модель яких, до речі, зараз у тренді - вони коштують 3500 гривень
  • Маленька сумочка, в якій співачка носить ключі від машини - коштує 4500 і це є майже найдорожчою річчю, яка була з Мілою на момент запису відео з Ніколасом.
  • Але на артистці була ще й куртка, яку співачці подарували. Але її вартість дівчина знає - 525 доларів.

Отже, виходить, що найдорожчою річчю, яку придбала Міла Нітіч - є сумочка за 4500, а от загально найдорожчою річчю - є шкіряна куртка блакитного кольору.

Стиль Міли Нітіч

Варто сказати, що стиль Міли Нітіч завжди є дуже ніжним та вишуканим. Вона любить пастельні кольори та обирає класичні речі, які дуже пасують співачці та підкреслюють її красу і людську простоту, яку артистка демонструє своєю поведінкою.

Аксесуари дорожчі за одяг: Ніколас Карма розкрив вартість вбрання поп-зірки Міли Нітіч

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Це навіть можна помітити у відео з Ніколасом, адже Міла сама йшла до нього, аби привітатися, бо вона його впізнала та просто хотіла поспілкуватися з молодим, але популярным блогером.

Раніше ми розповідали про те, що Міла Нітіч шокувала зізнанням про токсичні стосунки.

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