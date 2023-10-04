Очки дороже обуви: Николас Карма узнал стоимость образа Анны Тринчер во Львове

Николас Карма - известный блоггер и певец, разработавший уникальную рубрику среди украинского медиаконтента "Сколько стоит Look?" и спрашивает это у звезд и простых прохожих.

РБК-Украина (проект Styler) опираясь на пост Николаса Кармы в Instagram рассказывает, сколько стоит последний лук Анны Тринчер во Львове.

Сколько стоит Look Анны Тринчер

В последнем выпуске этой рубрики героиней Николаса стала известная молодая и очень трендовая певица Анна Тринчер. Карма встретился с Анной на просторах Львовских улиц.

Девушка с удовольствием подошла к Николасу в кадр и рассказала, сколько стоил ее лук. Аня была одета в легкий белый костюм, состоящий из топа и шорт, сапог от украинского бренда "Kachorovska", а также пиджака и очков от бренда "Mі-Mi2.

Итак, суммарная стоимость образа Ани составляет примерно 20 тысяч гривен. А вот что и сколько стоит, певица рассказала Николасу.

Белый легкий костюм оказался самым дешевым - его стоимость 100$

Дальше по росту цен идут сапоги - они стоят 5550 гривен.

А вот самой дорогой вещью в образе Ани вышли очки - их стоимость 10 000 гривен.

Тринчер только не назвала стоимость своего пиджака, но очевидно, что он тоже не дешевый, поскольку выглядит очень трендово и подчеркивает образ юной звезды.

Стиль Анны Тринчер

В общем, если говорить о стиле певицы - он смелый и провокационный. Ведь Анна не раз надевала леопард и очень откровенные платья или костюмы. Даже в обычной жизни девушка выбирает быть в тренде и одеваться смело, чтобы это становилось вызовом.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Она молода, может позволить себе выйти в свет в смелых нарядах и показать свое тело. Конечно, это не всегда играет ей на пользу, но в конце концов девушке это придает только большую популярность.