Очки дороже обуви: Николас Карма узнал стоимость образа Анны Тринчер во Львове
Николас Карма - известный блоггер и певец, разработавший уникальную рубрику среди украинского медиаконтента "Сколько стоит Look?" и спрашивает это у звезд и простых прохожих.
РБК-Украина (проект Styler) опираясь на пост Николаса Кармы в Instagram рассказывает, сколько стоит последний лук Анны Тринчер во Львове.
Сколько стоит Look Анны Тринчер
В последнем выпуске этой рубрики героиней Николаса стала известная молодая и очень трендовая певица Анна Тринчер. Карма встретился с Анной на просторах Львовских улиц.
Девушка с удовольствием подошла к Николасу в кадр и рассказала, сколько стоил ее лук. Аня была одета в легкий белый костюм, состоящий из топа и шорт, сапог от украинского бренда "Kachorovska", а также пиджака и очков от бренда "Mі-Mi2.
Итак, суммарная стоимость образа Ани составляет примерно 20 тысяч гривен. А вот что и сколько стоит, певица рассказала Николасу.
- Белый легкий костюм оказался самым дешевым - его стоимость 100$
- Дальше по росту цен идут сапоги - они стоят 5550 гривен.
- А вот самой дорогой вещью в образе Ани вышли очки - их стоимость 10 000 гривен.
Тринчер только не назвала стоимость своего пиджака, но очевидно, что он тоже не дешевый, поскольку выглядит очень трендово и подчеркивает образ юной звезды.
Стиль Анны Тринчер
В общем, если говорить о стиле певицы - он смелый и провокационный. Ведь Анна не раз надевала леопард и очень откровенные платья или костюмы. Даже в обычной жизни девушка выбирает быть в тренде и одеваться смело, чтобы это становилось вызовом.
Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Она молода, может позволить себе выйти в свет в смелых нарядах и показать свое тело. Конечно, это не всегда играет ей на пользу, но в конце концов девушке это придает только большую популярность.
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