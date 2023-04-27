Оксана Білозір вперше висловилася про своє розлучення: "потрібно, щоб у житті був порядок"

Артистка зазначила, що ще з чоловіком і дружиною, вони з Недзельським жили окремо вже понад 10 років, але зберігали дружні стосунки, і сварок між ними не було. Про це передає "Обозреватель".

"Я живу в орендованому будинку... Щоправда, всі ці роки я жила разом з його мамою та з нашим сином, а він живе у нашому спільному будинку на Дніпрі", - розповіла Білозір.

Оксана Білозір та Роман Недзельський (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

65-річна виконавиця уточнила, що рішення про розірвання шлюбу вона ухвалила сама, оскільки "настав час, коли потрібно називати стосунки такими, якими вони є".

Оксана Білозір (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

"Роман прекрасно знав, і ми з ним це обговорювали. Нас розлучали десь 2 або 3 місяці. Ніхто нікуди не поспішав, ніхто ніяких нахабних речей не робив... Потрібно, щоб завжди в житті був порядок і ти чітко розуміла, що і куди. І війна тут ні до чого. Це вже все було давно", - сказала Білозір.

Оксана Білозір (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

Артистка наголосила, що дуже пишається вже колишнім чоловіком, називає його "прекрасним та надійним другом".

Роман Недзельський (фото: facebook.com/nedzelskiy.roman)

"Ми спілкуємося, діти люблять його, онуки його люблять. Те, що ми закінчили свої стосунки - це наше приватне і наше особисте", - зазначає вона.

Оксана Білозір та Роман Недзельський (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

Так, у спільному шлюбі у Білозір та Недзельського народився син Ярослав, а також вони разом виховували сина Оксани Володимирівни від першого шлюбу з композитором Ігорем Білозіром - Андрія. Нині в них уже двоє онуків.

Оксана Білозір і Роман Недзельський із синами Андрієм та Ярославом (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

Білозір і Недзельський (фото: facebook.com/oksana.bilozir)