Камалія розлучається з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу

Українська співачка Камалія приголомшила повідомленням про своє розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Пара прожила у шлюбі майже 20 років і має дві доньки.

"Ми знаємо, що не на це чекав від нас український народ. Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємось вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами", - написала Камалія.

Вона зазначила, що весь останній рік вони намагалися подолати кризу, але все ж таки вирішили розлучитися.

"Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що хоча ми дуже любимо один одного, ми залишимося розділеними й більше не будемо партнерами у шлюбі, при цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли та Мірабелли", - наголосила артистка.

Камалія з чоловіком, дітьми та мамою (фото: facebook.com/kamaliya.zahoor)

Камалія додала, що за 20 років подружнього життя вони на своєму прикладі показали, наскільки гармонійною має бути ідеальна українська родина. Вона запевнила, що у майбутньому вони покажуть українцям, як ідеальна родина має продовжувати жити у коханні та злагоді навіть після розставання.

Також артистка попросила ЗМІ поважати особистий простір сім'ї та приватне життя та не турбувати її та Захура у цей важкий період.

Варто зазначити, що кілька днів тому Камалія розповіла в інтерв'ю про свій перший серйозний конфлікт із чоловіком за 20 років шлюбу. Вона залишила будинок у Лондоні, де жила разом із Захуром та дітьми. Причиною сварки стала дочка мільярдера від першого шлюбу з росіянкою.

Камалія вийшла заміж за британсько-українського мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура у 2003 році. У 2013 році вона народила двійню - дівчаток назвали Арабелла та Мірабелла.

Камалія із чоловіком (фото: facebook.com/kamaliya.zahoor)