Оксана Билозир впервые высказалась о своем разводе: "нужно, чтобы в жизни был порядок"

Артистка отметила, что с еще будучи мужем и женой, они с Недзельским жили отдельно уже более 10 лет, но сохраняли дружеские отношения, и ссор между ними не было. Об этом передает "Обозреватель".

"Я живу в съемном доме... Правда, все эти годы я жила вместе с его мамой и с нашим сыном, а он живет в нашем общем доме на Днепре", - рассказала Билозир.

Оксана Билозир и Роман Недзельский (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

65-летняя исполнительница уточнила, что решение о расторжении брака она приняла сама, так как "пришло время, когда нужно называть отношения такими, какие они есть".

Оксана Билозир (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

"Роман прекрасно знал, и мы с ним это обсуждали. Нас разводили где-то 2 или 3 месяца. Никто никуда не спешил, никто никаких наглых вещей не делал... Нужно, чтобы всегда в жизни был порядок и ты четко понимала, что и куда. И война здесь ни при чем. Это уже все было давно", - сказала Билозир.

Оксана Билозир (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

Артистка подчеркнула, что очень гордится уже бывшим мужем, называет его "прекрасным и надежным другом".

Роман Недзельский (фото: facebook.com/nedzelskiy.roman)

"Мы общаемся, дети любят его, внуки его любят. То, что мы закончили свои отношения - это наше приватное и наше личное", - отмечает она.

Оксана Билозир и Роман Недзельский (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

Так, в совместном браке у Билозир и Недзельского родился сын Ярослав, а также они вместе воспитывали сына Оксаны Владимировны от первого брака с композитором Игорем Билозиром - Андрея. Сейчас у них уже двое внуков.

Оксана Билозир и Роман Недзельский с сыновьями Андреем и Ярославом (фото: facebook.com/oksana.bilozir)

Билозир и Недзельский (фото: facebook.com/oksana.bilozir)