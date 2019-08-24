В оккупированном Крыму подняли флаг Украины (яркое видео)

В оккупированном Россией Крыму в День государственного флага, который отмечался 23 августа, вывесили украинский флаг. Это произошло в Алуште, сообщает в Twitter "Департамент анти пропаганды ДНР".

"В Алуште сегодня у ка*апов пригорело))) С Днем Флага Украина!", - подписали в соцсети видеоролик.

В видео можно лицезреть развивающийся желто-голубой флаг Украины на одной из многоэтажек Алушты. В конце ролика автор произносит фразу "Крым - это Украина".

Пользователи сети радостно отреагировали на данный факт в комментариях.

Слава Украине! Героям Слава!

Спасибо за слова "Крым - это Украина". С праздником вас!

Слава Украине!

Как же приятно смотреть на свой флаг. А не на это вот все трехцветное го*но.

Скриншот комментариев (twitter.com/antiprdnr)

Как мы ранее писали, в оккупированном Россией Крыму приближается так называемый бархатный сезон, но туристов на полуострове не наблюдается. Блогер Roksolana Today&Крым на своей странице в Twitter в очередной раз доказал этот факт.

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