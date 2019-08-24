В оккупированном Крыму подняли флаг Украины (яркое видео)

Так в оккупированном городе отпраздновали День государственного флага
В оккупированном Россией Крыму в День государственного флага, который отмечался 23 августа, вывесили украинский флаг. Это произошло в Алуште, сообщает в Twitter "Департамент анти пропаганды ДНР".
"В Алуште сегодня у ка*апов пригорело))) С Днем Флага Украина!", - подписали в соцсети видеоролик.
В видео можно лицезреть развивающийся желто-голубой флаг Украины на одной из многоэтажек Алушты. В конце ролика автор произносит фразу "Крым - это Украина".
Пользователи сети радостно отреагировали на данный факт в комментариях.
Как мы ранее писали, в оккупированном Россией Крыму приближается так называемый бархатный сезон, но туристов на полуострове не наблюдается. Блогер Roksolana Today&Крым на своей странице в Twitter в очередной раз доказал этот факт.
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