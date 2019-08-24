В окупованому Криму підняли прапор України (яскраве відео)

В окупованому Росією Криму у День державного прапора, який відзначався 23 серпня, вивісили український прапор. Це сталося в Алушті, повідомляє в Twitter "Департамент анти пропаганди ДНР".

"В Алушті сьогодні у ка*апів пригоріло))) З Днем Прапора України!", - підписали у соцмережі відеоролик.

У відео можна побачити розвивається жовто-блакитний прапор України на одній з багатоповерхівок Алушти. В кінці ролика автор вимовляє фразу "Крим - це Україна".

Користувачі мережі радісно відреагували на цей факт в коментарях.

Слава Україні! Героям Слава!

Спасибі за слова "Крим - це Україна". Зі святом вас!

Слава Україні!

Як же приємно дивитися на свій прапор. А не на це ось все триколірне го*но..

Скріншот коментарів (twitter.com/antiprdnr)

Як ми раніше писали, в окупованому Росією Криму наближається так званий оксамитовий сезон, але туристів на півострові не спостерігається. Блогер Roksolana Today&Крим на своїй сторінці в Twitter в черговий раз довів цей факт.

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