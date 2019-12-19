Поддержал аннексию Крыма: скандальный российский актер хотел заработать в Украине

Башаров все новости (фото: коллаж РБК-Украина)

Марат Башаров хотел выступить в одном из театров Харькова

Российский актер театра и кино Марат Башаров, который поддержал аннексию Крыма Россией, собрался посетить Харьков, чтобы сыграть в местном театре. Харьковские активисты обратились в СБУ с просьбой запретить скандальному актеру въезжать в Украину.

Кроме того, местные активисты призвали отменить спектакль, в котором должен был играть скандальный актер. Башаров часто выступал в Крыму, тем самым нарушая государственную границу Украины.

В данный момент пока не ясно, как отреагировала Служба безопасности на требование активистов. Стоит отметить, что в 2016 году активисты также настаивали на том, чтобы запретить ему въезд на территорию Украины, но тогда в СБУ не нашли причин для запрета.

Марат Башаров (видео: YouTube)

Напомним, что в конце прошлого года Марат Башаров жестоко избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Тогда актер сломал женщине нос. Мужчину не однократно обвиняли в том, что он избивал женщин, с которыми вместе жил.

Некоторые считали, что все это в прошлом и он изменился, но оказалось, что пара просто скрывала семейные конфликты.

Напомним, что российская журналистка Александра Тонких пыталась обмануть пограничников и попасть в Украину. Но выяснилось, что женщина посещала Крым и поддерживала аннексию полуострова.