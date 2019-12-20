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Окупанти не пустили українця на похорон батька у Криму: усі деталі

STYLERЖиття    20.12.2019 - 16:48
Окупанти не пустили українця на похорон батька у Криму: усі деталі
Українця не пустили в Крим на похорон батька (Колаж РБК-Україна)

Громадянину України заборонили в'їзд на територію Криму до 2054 року

В окупованому Криму ФСБ РФ відмовила громадянину України у тому, щоб проводити батька в останню путь. Про це повідомили на сторінці Кримської правозахисної групи в соціальній мережі Facebook.

Громадянин України поїхав в окупований Крим на похорон свого батька, але на одному з пунктів пропуску при в'їзді на півострів співробітники прикордонної служби ФСБ вручили йому документ про заборону.

В папері зазначено, що громадянину України заборонено в'їжджати на територію РФ, в тому числі і на територію окупованого Росією Криму до 1 лютого 2054 року.

"Документ є в розпорядженні Кримської правозахисної групи. Такі дії представників окупаційної влади Криму порушують Статтю 2 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод – "Свобода пересування", а також і Статтю 8 Конвенції – "Право на повагу до приватного і сімейного життя", - сказано в повідомленні.

Окупанти не пустили українця на похорон батька у Криму: усі деталі

Скріншот документа (Фото: facebook.com/crimeahrg)

Відомо, що українець родом із Красноперекопська, на даний момент проживає в Києві.

В коментарях він додав, що основне формулювання заборони на в'їзд майже на 15 років стало "загроза безпеці Російської Федерації". Він зазначив, що родина прийняла рішення перевезти його батька для поховання в Києві.

"Не встиг до живого, на пару годин, не пустили до мертвого. Батька сьогодні веземо, щоб поховати тут", - написав Андрій Сливка.

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