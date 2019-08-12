Оккупанты не дают забрать тело погибшего нацгвардейца и пытаются продвинуться (видео)

На Донбассе в районе проведения ООС оккупанты пытаются продвинуться вперед, а тело погибшего 10 августа бойца Нацгвардии до сих пор нельзя забрать из-за продолжающихся обстрелов боевиков. 25-летний младший лейтенант Роман Романченко стал уже седьмым погибшим со времени начала "хлебного перемирия" 21 июля. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Эвакуировать тело воина не удается из-за нарушения российско-террористическими группировками режима "тишины", а также заминированной территории.

Как рассказали военные, боевики усилили огонь, используют минометы запрещенных калибров, а также продолжают окапываться и намереваются продвигаться вперед. В частности, оккупанты роют окопы в сторону дороги, которая соединяет две позиции ВСУ. Это грозит потерей доступа к одному из опорных пунктов бойцов ОС.

На Донбассе боевики нарушают "хлебное перемирие" и пытаются продвинутся вперед. Тело погибшего 10 августа нацгвардейца до сих пор не удается забрать (Фото: скриншот)

Украинские военные решили провести разведку с целью наблюдения за действиями боевиков, чтобы в дальнейшем была возможность оперативно их остановить.

Нацгвардеец Романченко на Светлодарской дуге около поселка Луганское подорвался на установленной ранее боевиками мине. Раны для воина оказались фатальными.

До сих пор забрать его тело нет возможности - оккупанты не смотря на "хлебное перемирие" усилили обстрелы, причем огонь ведут практически по всей линии фронта, и с каждым днем интенсивность увеличивается.

Видео: ТСН

Напомним, 6 августа на Донбассе погибло сразу четверо морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Воины погибли под обстрелами боевиков неподалеку Павлополя Донецкой области. Самому младшему из них было всего 20 лет.

Также мы писали о том, что недавно в сети показали видео, как бойцы ВСУ до объявления режима огня успели нанести жесткий удар по позициям боевиков на Донбассе.