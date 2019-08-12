Окупанти не дають забрати тіло загиблого нацгвардійця і намагаються просунутися (відео)

На Донбасі в районі проведення ООС окупанти намагаються просунутися вперед, а тіло загиблого 10 серпня бійця Нацгвардії досі не можна забрати через тривалі обстріли бойовиків. 25-річний молодший лейтенант Роман Романченко став вже сьомим загиблим з часу початку "хлібного перемир'я" 21 липня. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Евакуювати тіло воїна не вдається через порушення російсько-терористичними угрупованнями режиму "тиші", а також заміновану територію.

Як розповіли військові, бойовики посилили вогонь, використовують міномети заборонених калібрів, а також продовжують сідати і мають намір просуватися вперед. Зокрема, окупанти риють окопи в бік дороги, яка з'єднує дві позиції ЗСУ. Це загрожує втратою доступу до одного з опорних пунктів бійців ОС.

На Донбасі бойовики порушують "хлібне перемир'я" і намагаються просунуться вперед. Тіло загиблого 10 серпня нацгвардійця досі не вдається забрати (Фото: скріншот)

Українські військові вирішили провести розвідку з метою спостереження за діями бойовиків, щоб надалі була можливість оперативно їх зупинити.

Нацгвардієць Романченко на Світлодарській дузі біля селища Луганське підірвався на встановленій раніше бойовиками міні. Рани для воїна виявилися фатальними.

Досі забрати його тіло немає можливості - окупанти не дивлячись на "хлібне перемир'я" посилили обстріл, причому вогонь ведуть практично по всій лінії фронту, і з кожним днем збільшується інтенсивність.

Відео: ТСН

Нагадаємо, 6 серпня на Донбасі загинуло одразу четверо морських піхотинців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Воїни загинули під обстрілом бойовиків неподалік Павлополя Донецької області. Наймолодшому з них було лише 20 років.

Також ми писали про те, що нещодавно в мережі показали відео, як бійці ЗСУ до оголошення режиму вогню встигли завдати серйозного удару по позиціях бойовиків на Донбасі.