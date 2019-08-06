ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жесткая ответка: бойцы ВСУ мощно ударили по врагу на Донбассе (фото)

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 21:43
Жесткая ответка: бойцы ВСУ мощно ударили по врагу на Донбассе (фото)
Бойцы ВСУ жестко ударили по противнику на Донбассе (Коллаж РБК-Украина)

В сети появились фотографии ударов ВСУ по врагу в Авдеевской промзоне

Бойцы ВСУ до объявления режима огня успели нанести жесткий удар по позициям боевиков на Донбассе. Фото и детали опубликовали волонтеры на странице благотворительного фонда "Повернись живим" в Facebook.

Бойцы 20-го мотопехотного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" удерживали самые горячие точки на Донбассе. В частности, они неоднократно защищали участок Авдеевской промзоны и подавляли любые провокации противника. При этом они не допустили потерь среди личного состава.

Жесткая ответка: бойцы ВСУ мощно ударили по врагу на Донбассе (фото)

Фото: facebook.com/backandalive

"Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого следовал адекватный ответ. Точность бьет все рекорды, однажды утром удалось загнать в цель 14 из 19 мин. Благодаря отверженной работе минометчиков, на которых легла самая тяжелая часть работы, террористы надолго запомнят зиму и лето 2019-го", - рассказал бывший боец батальона Рустам Мустафаев.

Жесткая ответка: бойцы ВСУ мощно ударили по врагу на Донбассе (фото)

Фото: facebook.com/backandalive

Он отметил, что профессионализм бойцов, а также специальное оборудование, которое было передано благотворительным фондом, помогли разбить вдребезги большинство вражеских позиций.

Жесткая ответка: бойцы ВСУ мощно ударили по врагу на Донбассе (фото)

Фото: facebook.com/backandalive

Как объяснили волонтеры, лица бойцов 20-го мотопехотного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" скрыты в целях безопасности.

Жесткая ответка: бойцы ВСУ мощно ударили по врагу на Донбассе (фото)

Фото: facebook.com/backandalive

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сеть слили данные "ихтамнетов" на Донбассе.

А также мы рассказывали о том, что ВСУ сравняли с землей штаб оккупантов под Горловкой.

Страшные руины: в сети показали, как боевики разрушили курорт возле моря (фото) Перемирия нет: активисты показали, как снайперы стреляют по бойцам ВСУ
Новости Украины войнаВооруженные силы Украиныбойцы
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь