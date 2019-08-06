Жесткая ответка: бойцы ВСУ мощно ударили по врагу на Донбассе (фото)

Бойцы ВСУ жестко ударили по противнику на Донбассе (Коллаж РБК-Украина)

В сети появились фотографии ударов ВСУ по врагу в Авдеевской промзоне

Бойцы ВСУ до объявления режима огня успели нанести жесткий удар по позициям боевиков на Донбассе. Фото и детали опубликовали волонтеры на странице благотворительного фонда "Повернись живим" в Facebook.

Бойцы 20-го мотопехотного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" удерживали самые горячие точки на Донбассе. В частности, они неоднократно защищали участок Авдеевской промзоны и подавляли любые провокации противника. При этом они не допустили потерь среди личного состава.

Фото: facebook.com/backandalive

"Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого следовал адекватный ответ. Точность бьет все рекорды, однажды утром удалось загнать в цель 14 из 19 мин. Благодаря отверженной работе минометчиков, на которых легла самая тяжелая часть работы, террористы надолго запомнят зиму и лето 2019-го", - рассказал бывший боец батальона Рустам Мустафаев.

Фото: facebook.com/backandalive

Он отметил, что профессионализм бойцов, а также специальное оборудование, которое было передано благотворительным фондом, помогли разбить вдребезги большинство вражеских позиций.

Фото: facebook.com/backandalive

Как объяснили волонтеры, лица бойцов 20-го мотопехотного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр" скрыты в целях безопасности.

Фото: facebook.com/backandalive

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сеть слили данные "ихтамнетов" на Донбассе.

А также мы рассказывали о том, что ВСУ сравняли с землей штаб оккупантов под Горловкой.