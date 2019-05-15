Океан не молчит: в сети отреагировали на призыв Вакарчука

Святослав Вакарчук, лидер коллектива "Океан Ельзи", опубликовал на своей странице в Facebook анонс акции, которая должна состояться завтра, 16 мая. По некоторым данным, именно в четверг, 16 мая, Святослав Вакарчук расскажет о своих политических планах на будущее и представит свою команду.

"Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос. Когда: 16 мая, 11:00. Где: смотровая площадка возле Национального музея истории Украины (ул. Владимирская, 2, Киев), - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Украинцы в комментариях бурно отреагировали на призыв Святослава Вакарчука и многие ответили, что не смогут посетить мероприятие, так как 16 мая – это рабочий день и они будут находится на своем рабочем месте.

Завтра рабочий день. Запись опубликована за полчаса до конца сегодняшнего рабочего дня. Вопрос: какие шансы у тех, кто готов завтра выйти, успеть это уладить со своим работодателем. У Вас же есть подчиненные, Вы б их вот так вдруг отпустили, если бы к Вам обратились в половине шестого вечера?

Новый этап в жизни! Все будет хорошо!

А мог бы войти в историю как хороший певец.

Наконец-то! Держим кулачки. Если троллины уже атакуют, значит направление верное, хорошее начало.

Океан не молчит!

После марша вышиванок прямым ходом туда.

Вы хоть петь не будете?

Завтра рабочий день – давайте в другое время соберемся. Ну не реально.

А лучше б в выходной день. Но Вы молодец! Держитесь! Будет нелегко.

Гериатрический политикум уже прячется по углам и грызет ногти.

Скриншот комментариев (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Кстати, как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, новая партия, с которой Святослав Вакарчук собирается идти на парламентские выборы, будет называться "Голос".

Напомним, ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук зарегистрировал новую страницу в Instagram и записал первое видеообращение к поклонникам.

А также рассказывали о том, что стало известно, кто станет главой предвыборного штаба у Святослава Вакарчука.