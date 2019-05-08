Скоро представит команду: Вакарчук собрался идти на выборы

Святослав Вакарчук (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Вакарчук объявит о своем решении 16 мая и представит свою команду

Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Єльзи", собирается идти на парламентские выборы со своей командой. Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, Святослав Вакарчук, который ранее утверждал, что не собирается в политику, все-таки решил участвовать в парламентских выборах и 16 мая объявит об этом официально. Также сообщается, что он представит свою команду. Более детальной информации на данный момент нет, и пресс-служба не комментирует решение Святослава Вакарчука. Они не опровергают данную информацию, но и не подтверждают.

Политолог Александр Антонюк считает, что у Святослава Вакарчука есть шанс одолеть проходной 5% барьер.

"Учитывая, что в этой избирательной кампании будет доминировать эмоциональный, а не рациональный компонент, шансы Вакарчука я бы не исключал. В Украине уже сформировано электоральное ядро ​​либерального типа. Оно требует политической силы, новых лидеров, новых смыслов и содержаний, а также правильной новой коммуникации", - считает политолог.

Святослав Вакарчук (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Кроме того, Святослав Вакарчук ранее уже был в политике. В 2007 году он прошел в Верховную Раду по спискам партии "Наша Украина – Народная самооборона". Однако через год он сложил свои полномочия.

"Вакарчук тогда сложил полномочия, потому что он себя не видел в политике и в тех разборках, которые были в парламенте. Прошло 10 лет, возможно, он уже дорос. По крайней мере, он четко понимает, куда он идет", - добавил политолог и объяснил, что украинскому артисту для успеха нужна хорошая команда и четкая программа.

"Должна быть четкая артикуляция - с какими ценностями они пойдут, что они предлагают избирателю, кроме того, что это будет смена лиц, идеология, какое развитие экономики, которые приоритетные вопросы и как он видит развитие национальной безопасности", - считает Антонюк.

Святослав Вакарчук (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Вакарчук сделал важное заявление о политических планах.

А также рассказывали о том, что Вакарчук обратился к украинцам с неожиданным заявлением.