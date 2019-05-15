Океан не мовчить: в мережі відреагували на заклик Вакарчука

Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи", опублікував на своїй сторінці в Facebook анонс акції, яка має відбутися завтра, 16 травня. За деякими даними, саме у четвер, 16 травня, Святослав Вакарчук розповість про свої політичні плани на майбутнє і представить свою команду.

"Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик біля музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос. Коли: 16 травня, 11:00. Де: оглядовий майданчик біля Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2, Київ), - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Українці в коментарях бурхливо відреагували на заклик Святослава Вакарчука і багато з них відповіли, що не зможуть відвідати захід, так як 16 травня – це робочий день і вони будуть знаходиться на своєму робочому місці.

Завтра робочий день. Допис опублікований за півгодини до кінця сьогоднішнього робочого дня. Питання: які шанси у тих, хто готовий завтра вийти, встигнути це залагодити зі своїм роботодавцем. У Вас же є підлеглі, Ви б їх ось так раптом відпустили, якщо б до Вас звернулися в половині шостого вечора?

Новий етап у житті! Все буде добре!

А міг би увійти в історію як хороший співак.

Нарешті! Тримаємо кулачки. Якщо тролини вже атакують, значить напрямок вірний, добрий початок.

Океан не мовчить!

Після маршу вишиванок прямим ходом туди.

Ви хоч співати не будете?

Завтра робочий день – давайте в інший час зберемося. Ну не реально.

А краще б у вихідний день. Але Ви молодець! Тримайтеся! Буде нелегко.

Геріатричний політикум вже ховається по кутах і гризе нігті.

Скріншот коментарів (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

До речі, як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела, нова партія, з якою Святослав Вакарчук збирається йти на парламентські вибори, буде називатися "Голос".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук зареєстрував нову сторінку в Instagram і записав перше відеозвернення до шанувальників.

А також розповідали про те, що стало відомо, хто стане главою передвиборного штабу у Святослава Вакарчука.