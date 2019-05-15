Океан не мовчить: в мережі відреагували на заклик Вакарчука

Вакарчук анонсував масштабний захід в Києві
Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи", опублікував на своїй сторінці в Facebook анонс акції, яка має відбутися завтра, 16 травня. За деякими даними, саме у четвер, 16 травня, Святослав Вакарчук розповість про свої політичні плани на майбутнє і представить свою команду.
"Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик біля музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос. Коли: 16 травня, 11:00. Де: оглядовий майданчик біля Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2, Київ), - сказано в повідомленні.
Скріншот поста (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
Українці в коментарях бурхливо відреагували на заклик Святослава Вакарчука і багато з них відповіли, що не зможуть відвідати захід, так як 16 травня – це робочий день і вони будуть знаходиться на своєму робочому місці.
Скріншот коментарів (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
До речі, як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела, нова партія, з якою Святослав Вакарчук збирається йти на парламентські вибори, буде називатися "Голос".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук зареєстрував нову сторінку в Instagram і записав перше відеозвернення до шанувальників.
А також розповідали про те, що стало відомо, хто стане главою передвиборного штабу у Святослава Вакарчука.