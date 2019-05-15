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Океан не мовчить: в мережі відреагували на заклик Вакарчука


Вакарчук анонсував масштабний захід в Києві

Святослав Вакарчук, лідер гурту "Океан Ельзи", опублікував на своїй сторінці в Facebook анонс акції, яка має відбутися завтра, 16 травня. За деякими даними, саме у четвер, 16 травня, Святослав Вакарчук розповість про свої політичні плани на майбутнє і представить свою команду.

"Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик біля музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос. Коли: 16 травня, 11:00. Де: оглядовий майданчик біля Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2, Київ), - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Українці в коментарях бурхливо відреагували на заклик Святослава Вакарчука і багато з них відповіли, що не зможуть відвідати захід, так як 16 травня – це робочий день і вони будуть знаходиться на своєму робочому місці.

  • Завтра робочий день. Допис опублікований за півгодини до кінця сьогоднішнього робочого дня. Питання: які шанси у тих, хто готовий завтра вийти, встигнути це залагодити зі своїм роботодавцем. У Вас же є підлеглі, Ви б їх ось так раптом відпустили, якщо б до Вас звернулися в половині шостого вечора?
  • Новий етап у житті! Все буде добре!
  • А міг би увійти в історію як хороший співак.
  • Нарешті! Тримаємо кулачки. Якщо тролини вже атакують, значить напрямок вірний, добрий початок.
  • Океан не мовчить!
  • Після маршу вишиванок прямим ходом туди.
  • Ви хоч співати не будете?
  • Завтра робочий день – давайте в інший час зберемося. Ну не реально.
  • А краще б у вихідний день. Але Ви молодець! Тримайтеся! Буде нелегко.
  • Геріатричний політикум вже ховається по кутах і гризе нігті.

Скріншот коментарів (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

До речі, як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела, нова партія, з якою Святослав Вакарчук збирається йти на парламентські вибори, буде називатися "Голос".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук зареєстрував нову сторінку в Instagram і записав перше відеозвернення до шанувальників.

А також розповідали про те, що стало відомо, хто стане главою передвиборного штабу у Святослава Вакарчука.

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